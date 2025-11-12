Dünyanın Gözü Türkiye'nin Bu Noktasında! 30 Yıldır Kazılan Bu Yerde Tarihin Sırları Ortaya Çıkarılıyor

Karul, 30 yıl önce başlayan kazılarda anıtsal ve kamusal yapıların ortaya çıkmasının, Göbeklitepe'yi tarih öncesi dönem için olağanüstü kıldığını vurguluyor. Arkeologların temel amacının, sadece turizmi değil, aynı zamanda tarih öncesi insanların yaşam biçimlerini, teknolojilerini ve beslenme alışkanlıklarını anlamlandırmak olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Karul, 'Taş Tepeler Projesi' kapsamında arkeolojiyi toplumsallaştırmayı, yani bulguları sadece bilgiye dönüştürmekle kalmayıp toplumla buluşturmayı da öncelikleri arasına aldıklarını ifade ediyor. İlk bulgunun arazisinin eski sahibi Mahmut Yıldız da, bu mirasın dünyaya katkı sağlamasından gurur duyduğunu dile getirerek, çalışmaların sürekli yeni keşiflerle ilerlediğini belirtiyor.