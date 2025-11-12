Dünyanın Gözü Türkiye'nin Bu Noktasında! 30 Yıldır Kazılan Bu Yerde Tarihin Sırları Ortaya Çıkarılıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 30 yıldır süren kazı çalışmalarıyla dünya arkeoloji gündeminin zirvesinde yer alıyor. Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan bu kadim ören yeri, dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Göbeklitepe'nin hikayesi, aktif olarak devam eden kazılarıyla gün geçtikçe tüm dünyanın gözlerini üzerine çekiyor.
Göbeklitepe ilk olarak 1986'da çiftçi Şavak Yıldız’ın tarlasında bulduğu gizemli heykelle ortaya çıktı.
Bu eşsiz eserlerle ünü hızla yayılan Göbeklitepe, 2011'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.
Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, bu yoğun ilgiyi "elit bir yer" olmasına ve her eserin yeni bir merak uyandırmasına bağlıyor.
