Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: Nesneleri Temassız Bir Şekilde Hissedebildiğimiz Yedinci Bir His Keşfedildi!
Kaynak: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/...
Bilim insanları herkesin bildiği duyuların ötesinde, insanlarda daha önce olduğu bilinmeyen bir yeteneği, yani 'uzaktan dokunmayı' keşfetti. Bu his, kum gibi taneli malzemelerin içine gömülü nesneleri, doğrudan fiziksel temas olmadan dahi algılama yeteneği olarak tanımlanıyor. Kuşların da kumda yiyecek ararken kullandığı bu hissin insanlarda da var olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlandı. Peki bu yedinci his nasıl çalışıyor?
Kaynak: IEEEXPLORE
Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Elisabetta Versace'nin öncülüğünde yapılan bu çalışma, algısal dünyamız hakkındaki anlayışımızı temelden değiştiriyor.
Araştırmacılar bu keşfin potansiyel uygulamalarının oldukça geniş olduğunu belirtiyor.
