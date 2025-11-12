Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: Nesneleri Temassız Bir Şekilde Hissedebildiğimiz Yedinci Bir His Keşfedildi!

Araştırmacılar bu keşfin arkeolojik eserlerin hasar görmeden bulunması veya Mars'tan gelen topraklar gibi granüler arazilerin keşfi için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu tür uygulamalar genellikle robotlara dayanacağı için, ikinci deneyde insan yeteneği robotlara aktarılmaya çalışıldı.

Bu test için bir robotik temas sensörü, LSTM algoritması kullanılarak eğitildi. Robotlar, insanlardan daha düşük bir hassasiyetle (%40) çalışsalar da, 7.1 cm'ye kadar nesneleri algılayarak insanlardan daha iyi bir menzil sergilediler.

Queen Mary Üniversitesi'nden Zhengqi Chen, 'İnsan ve robot çalışmalarının birbirini nasıl bilgilendirdiği bu araştırmayı özellikle heyecan verici kılıyor' dedi. Bu disiplinler arası işbirliği, gelecekte doğrudan temas veya görüşün imkansız olduğu tehlikeli ortamlarda kullanılabilecek gelişmiş robotik sistemlerin ve assistive teknolojilerin geliştirilmesine kapı açıyor.