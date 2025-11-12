onedio
Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: Nesneleri Temassız Bir Şekilde Hissedebildiğimiz Yedinci Bir His Keşfedildi!

Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: Nesneleri Temassız Bir Şekilde Hissedebildiğimiz Yedinci Bir His Keşfedildi!

12.11.2025 - 12:54

Bilim insanları herkesin bildiği duyuların ötesinde, insanlarda daha önce olduğu bilinmeyen bir yeteneği, yani 'uzaktan dokunmayı' keşfetti. Bu his, kum gibi taneli malzemelerin içine gömülü nesneleri, doğrudan fiziksel temas olmadan dahi algılama yeteneği olarak tanımlanıyor. Kuşların da kumda yiyecek ararken kullandığı bu hissin insanlarda da var olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlandı. Peki bu yedinci his nasıl çalışıyor? 

Kaynak: IEEEXPLORE

Kaynak: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/...
Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Elisabetta Versace'nin öncülüğünde yapılan bu çalışma, algısal dünyamız hakkındaki anlayışımızı temelden değiştiriyor.

İlk deneyde, gönüllüler sadece parmak uçlarını kullanarak kumun altına gizlenmiş nesneleri tespit etmeye çalıştı. Sonuçlar dahilinde katılımcıların nesneleri yaklaşık dörtte üç hassasiyetle bulabildiği gözlemlendi.

Çalışmanın yazarlarından biri, 'Yapılan test sonuçları 6.9 cm mesafede %70.7 hassasiyetle tespiti doğruluyor' diye belirtti. Teorik fizik hesaplamaları, kumdaki en ufak titreşimlerin sadece milimetrelik bir alana yayılması gerektiğini öne sürerken, gönüllülerin çok daha uzaktaki nesneleri hissetmeleri, bu yeni duyunun sınırlarının zorlandığını gösteriyor. Araştırmacılar bu sinyallerin 7 cm'ye kadar uzandığını varsayıyorlar.

Araştırmacılar bu keşfin potansiyel uygulamalarının oldukça geniş olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar bu keşfin arkeolojik eserlerin hasar görmeden bulunması veya Mars'tan gelen topraklar gibi granüler arazilerin keşfi için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu tür uygulamalar genellikle robotlara dayanacağı için, ikinci deneyde insan yeteneği robotlara aktarılmaya çalışıldı.

Bu test için bir robotik temas sensörü, LSTM algoritması kullanılarak eğitildi. Robotlar, insanlardan daha düşük bir hassasiyetle (%40) çalışsalar da, 7.1 cm'ye kadar nesneleri algılayarak insanlardan daha iyi bir menzil sergilediler.

Queen Mary Üniversitesi'nden Zhengqi Chen, 'İnsan ve robot çalışmalarının birbirini nasıl bilgilendirdiği bu araştırmayı özellikle heyecan verici kılıyor' dedi. Bu disiplinler arası işbirliği, gelecekte doğrudan temas veya görüşün imkansız olduğu tehlikeli ortamlarda kullanılabilecek gelişmiş robotik sistemlerin ve assistive teknolojilerin geliştirilmesine kapı açıyor.

