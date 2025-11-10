onedio
Ünlü Şirketin CEO'su Çalışanlarını Resmen Azarladı: "Ya Yapay Zeka Kullanmayı Öğren, ya da Git!"

Ünlü Şirketin CEO'su Çalışanlarını Resmen Azarladı: "Ya Yapay Zeka Kullanmayı Öğren, ya da Git!"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 12:17

Danışmanlık devi Accenture'ın CEO'su Julie Sweet, çalışanlarına yönelik sert bir mesaj verdi: Yapay zekayı işlerine entegre etme konusunda geri kalanlar şirketle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Şirket, 779.000 çalışanının yaklaşık %70'ini yapay zeka temelleri konusunda eğitti, ancak bu becerileri kazanamayacağı düşünülen personel için çıkış kapısı gösteriliyor. 

Kaynak: WSJ

Kaynak: https://www.wsj.com/tech/ai/ai-work-u...
Artık sadece işlerin robotlara kaptırılması korkusu değil, aynı zamanda teknolojiye yeterince hızlı adapte olamamanın getirdiği işten çıkarılma riski de söz konusu.

Profesyonel hizmetlerden teknoloji firmalarına kadar pek çok işveren, personellerini ChatGPT, Gemini veya şirket içi özel araçlar gibi üretken yapay zeka programlarını öğrenmeye ve kullanmaya zorluyor. Bu baskı, kimi zaman teşvik yerine caydırıcı önlemlerle uygulanıyor. Eğitim almayı reddeden veya ayak sürüyenler, düşük performans notları alma veya işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya.

Bu dönüşümün çarpıcı örneklerinden biri yazılım şirketi IgniteTech. CEO Eric Vaughan, çalışanların mesailerinin %20’sini yapay zeka denemelerine ayırmasını zorunlu kıldı; değerlendirmelerde düşük puan alanlar işten çıkarıldı. Vaughan, bu kararların şirketin varlığını sürdürmesi için gerekli olduğunu söylerken, eski yönetici Greg Coyle bu kadar hızlı iş gücü kesintisinin yapay zeka planları tutmazsa büyük risk oluşturacağını belirtiyor.

Birçok çalışan, yapay zeka araçlarını benimseme konusunda isteksiz.

Yakın zamanda yapılan bir anketine göre, yapay zeka kullanmayan ABD'li çalışanların %40'ından fazlası, bu araçların işlerine yardımcı olacağına inandıklarını gösteriyor. MIT araştırmacıları da, incelenen 300'den fazla yapay zeka girişiminin sadece %5'inin ölçülebilir değer yarattığını tespit etti. Çalışanlar karmaşık işler için hala insan meslektaşlarını tercih ediyor.

Ancak şirketler kararlı. McKinsey ve KPMG gibi teknoloji devleri, yapay zeka ile işbirliği yapma becerisini artık performans değerlendirmelerinde kritik bir ölçüt haline getiriyor. Danışmanlık şirketi PwC ise yeni işe alımlarda zorunlu yapay zeka eğitimleri başlattı. Londra merkezli eğitim-teknoloji şirketi Multiverse'ten Libby Dangoor, artık sadece beceriye değil, yapay zeka yatkınlığına göre işe alım yaptıklarını belirtiyor. Yapay zekanın kaçınılmaz bir araç haline gelmesiyle birlikte, iş arayanlar da bu yeni beklentiye ayak uydurmak zorunda kalıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
