Ünlü Şirketin CEO'su Çalışanlarını Resmen Azarladı: "Ya Yapay Zeka Kullanmayı Öğren, ya da Git!"

Profesyonel hizmetlerden teknoloji firmalarına kadar pek çok işveren, personellerini ChatGPT, Gemini veya şirket içi özel araçlar gibi üretken yapay zeka programlarını öğrenmeye ve kullanmaya zorluyor. Bu baskı, kimi zaman teşvik yerine caydırıcı önlemlerle uygulanıyor. Eğitim almayı reddeden veya ayak sürüyenler, düşük performans notları alma veya işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya.

Bu dönüşümün çarpıcı örneklerinden biri yazılım şirketi IgniteTech. CEO Eric Vaughan, çalışanların mesailerinin %20’sini yapay zeka denemelerine ayırmasını zorunlu kıldı; değerlendirmelerde düşük puan alanlar işten çıkarıldı. Vaughan, bu kararların şirketin varlığını sürdürmesi için gerekli olduğunu söylerken, eski yönetici Greg Coyle bu kadar hızlı iş gücü kesintisinin yapay zeka planları tutmazsa büyük risk oluşturacağını belirtiyor.