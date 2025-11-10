Ünlü Şirketin CEO'su Çalışanlarını Resmen Azarladı: "Ya Yapay Zeka Kullanmayı Öğren, ya da Git!"
Danışmanlık devi Accenture'ın CEO'su Julie Sweet, çalışanlarına yönelik sert bir mesaj verdi: Yapay zekayı işlerine entegre etme konusunda geri kalanlar şirketle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Şirket, 779.000 çalışanının yaklaşık %70'ini yapay zeka temelleri konusunda eğitti, ancak bu becerileri kazanamayacağı düşünülen personel için çıkış kapısı gösteriliyor.
Artık sadece işlerin robotlara kaptırılması korkusu değil, aynı zamanda teknolojiye yeterince hızlı adapte olamamanın getirdiği işten çıkarılma riski de söz konusu.
Birçok çalışan, yapay zeka araçlarını benimseme konusunda isteksiz.
