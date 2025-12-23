onedio
Evet/Hayır Testine Göre: Sen İnsanları Hayatından Kolay Silen Biri misin?

Tuğba Karakoç
23.12.2025 - 15:01

Bazı insanlar için ilişkiler net çizgilerle ilerler: ya vardır ya yoktur. Bazıları ise bağ kurdukları insanlara her koşulda bir şans daha vermeyi seçer. Peki sen hangisisin? Arkadaşlıkta, aşkta ve aile ilişkilerinde sınırların ne kadar keskin? Aşağıdaki sorulara sadece “evet” ya da “hayır” diye cevap ver; sonuçta kalbinin ilişkilerle nasıl başa çıktığını söyleyelim.

1. Sana ciddi bir saygısızlık yapıldığında o ilişkiyi tamamen bitirir misin?

2. Bir arkadaşın seni defalarca hayal kırıklığına uğratırsa onunla görüşmeyi keser misin?

3. Tartışma sonrası karşı taraf adım atmazsa sen de tamamen uzaklaşır mısın?

4. Güvenin sarsıldığında onu yeniden kazanmak çok zor olur mu?

5. Uzun süre konuşmadığın birine geri dönmek seni rahatsız eder mi?

6. Bir ilişkide “bardağı taşıran son damla” senin için gerçekten son mudur?

7. Seni üzen biriyle eskisi gibi olamayacağını düşünür müsün?

8. Ailenden biri seni derinden kırsa bile mesafe koyar mısın?

9. Birini hayatından çıkardıysan tekrar kapıyı açman zor mudur?

10. İnsanlar değişmez” düşüncesine katılır mısın?

11. Sence sen kindar biri misin?

Sen İnsanları Hayatından Kolayca Silebilen Birisin

Sen ilişkilerde netlikten yanasın. Hayatına aldığın insanları kolay kolay almıyorsun ama bir kez sınırların aşıldığında geri dönüşler senin için pek mümkün olmuyor. Bu, kalpsiz olduğun anlamına gelmez; aksine kendini korumayı öğrenmiş birisin. Geçmiş deneyimlerin sana şunu öğretmiş: Herkes her şeyi hak etmiyor. Bu yüzden kırıldığında susmak yerine mesafe koymayı, uzatmak yerine bitirmeyi tercih ediyorsun. İnsanların davranışlarını kişisel alıyor ve aynı hatanın tekrar edilmesine tahammül edemiyorsun. Bu yaklaşım seni güçlü kılıyor ama bazen de yalnızlaştırabilir. Unutmaman gereken şey şu: Her kopuş aynı değil. Bazı ilişkiler kapanmayı, bazılarıysa yeniden konuşulmayı hak edebilir.

Sen İnsanlara Her Zaman İkinci Şansı Veren Birisin

Sen bağ kurmayı bilen, duygusal derinliği olan birisin. İnsanları hayatından çıkarmak senin için kolay değil; çünkü herkesin hata yapabileceğine inanıyorsun. Kırıldığında bile önce anlamaya, sonra affetmeye çalışıyorsun. İlişkiler senin için emek, sabır ve süreklilik demek. Aşkta da arkadaşlıkta da “bir deneyelim” demeyi seçiyorsun. Bu bazen seni yorsa da, vicdanının rahat olması senin için önemli. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Her affediş, her geri dönüş iyileştirici olmayabilir. İkinci şans vermek güzel ama kendini feda etmek zorunda değilsin.

