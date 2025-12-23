Evet/Hayır Testine Göre: Sen İnsanları Hayatından Kolay Silen Biri misin?

Sen bağ kurmayı bilen, duygusal derinliği olan birisin. İnsanları hayatından çıkarmak senin için kolay değil; çünkü herkesin hata yapabileceğine inanıyorsun. Kırıldığında bile önce anlamaya, sonra affetmeye çalışıyorsun. İlişkiler senin için emek, sabır ve süreklilik demek. Aşkta da arkadaşlıkta da “bir deneyelim” demeyi seçiyorsun. Bu bazen seni yorsa da, vicdanının rahat olması senin için önemli. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Her affediş, her geri dönüş iyileştirici olmayabilir. İkinci şans vermek güzel ama kendini feda etmek zorunda değilsin.