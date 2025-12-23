Evet/Hayır Testine Göre: Sen İnsanları Hayatından Kolay Silen Biri misin?
Bazı insanlar için ilişkiler net çizgilerle ilerler: ya vardır ya yoktur. Bazıları ise bağ kurdukları insanlara her koşulda bir şans daha vermeyi seçer. Peki sen hangisisin? Arkadaşlıkta, aşkta ve aile ilişkilerinde sınırların ne kadar keskin? Aşağıdaki sorulara sadece “evet” ya da “hayır” diye cevap ver; sonuçta kalbinin ilişkilerle nasıl başa çıktığını söyleyelim.
Hazırsan başlayalım'
1. Sana ciddi bir saygısızlık yapıldığında o ilişkiyi tamamen bitirir misin?
2. Bir arkadaşın seni defalarca hayal kırıklığına uğratırsa onunla görüşmeyi keser misin?
3. Tartışma sonrası karşı taraf adım atmazsa sen de tamamen uzaklaşır mısın?
4. Güvenin sarsıldığında onu yeniden kazanmak çok zor olur mu?
5. Uzun süre konuşmadığın birine geri dönmek seni rahatsız eder mi?
6. Bir ilişkide “bardağı taşıran son damla” senin için gerçekten son mudur?
7. Seni üzen biriyle eskisi gibi olamayacağını düşünür müsün?
8. Ailenden biri seni derinden kırsa bile mesafe koyar mısın?
9. Birini hayatından çıkardıysan tekrar kapıyı açman zor mudur?
10. İnsanlar değişmez” düşüncesine katılır mısın?
11. Sence sen kindar biri misin?
Sen İnsanları Hayatından Kolayca Silebilen Birisin
Sen İnsanlara Her Zaman İkinci Şansı Veren Birisin
