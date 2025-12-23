Airfryer'da Dereotlu Peynirli Poğaça, Balkabağı Sinkonta ve Portakallı Tavuk Nasıl Yapılır?

Dereotlu Peynirli Poğaça
Malzemeler:
Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı susam
Yapılışı:
1. Bir kasede yoğur, yumurta, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve kabartma tozunu karıştırın.
2. Üzerine un ve kıyılmış dereotunu ekleyip ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.
3. Hamurdan parçalar alıp elinizde yassılaştırın ve ortasına peynir harcından ekleyip kapatın.
4. Poğaçaları hazneye yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. 180 derecede 20 dakika pişirip servis edin.
Bal Kabağı Sinkonta
Malzemeler:
300 gram dilimlenmiş balkabağı
1 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
3 diş sarımsak (dilimlenmiş)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 adet çubuk tarçın
1 çay bardağı su
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
1. Dilimlenmiş balkabağını güveç haznesine alın. Üzerine piyazlık doğranmış soğan, tuz, toz şeker, dilimlenmiş sarımsak, toz kırmızı biber, çubuk tarçın, su zeytinyağı ekleyip 180 derecede 20 dakika pişirin.
2. İlk sıcaklığı geçtikten sonra veya dilerseniz soğuk olarak servis edin.
Portakal Soslu Tavuk
Malzemeler:
1 çay bardağı portakal suyu
2 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı limonun suyu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı toz esmer şeker
1/2 çay kaşığı tuz
2 adet kalçalı tavuk but
1 adet dilimlenmiş portakal
Yapılışı:
1. Bir kasede portakal suyu, ezilmiş sarımsak, limon suyu, susam yağı, nişasta, esmer şeker ve tuzu karıştırın.
2. Tavuk butları hazneye yerleştirin. Üzerine sosu gezdirip portakal dilimleri yerleştirin ve 190 derecede 20 dakika pişirin.
Not: Tavuk butlarının boyutuna göre pişme derecesi ve dakikası değişebilir. Pişkinliğini kontrol edip gerekirse dakikasını arttırıp pişirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın