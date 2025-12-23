onedio
Cristiano Ronaldo'dan Teklif İçin 10 Yıl Bekletip Kaşıkçı Elması Verdiği Georgina'ya Milyonlarca Dolarlık Jest

Cristiano Ronaldo'dan Teklif İçin 10 Yıl Bekletip Kaşıkçı Elması Verdiği Georgina'ya Milyonlarca Dolarlık Jest

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2025 - 20:27

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'dan 10 yıl bekletip kaşıkçı elmasıyla evlilik teklifi ettiği aşkı Georgina Rodriguez'e milyonlarca dolarlık yeni jest geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bu alemde tek görülen, efsane futbolculardan biri olan Cristiano Ronaldo, yıllardır özel hayatıyla da sık sık gündeme oturuyor.

Son birkaç yıldır Al Nassr'da sürdürdüğü kariyerine tam gaz devam eden Ronaldo, 10 yıllık uzatmalı aşkı Georgina Rodriguez'le koca bir aile kuralı çok oldu. 

Bugün, günde yüz binlerce euro harcayarak lüks içinde yaşayan Georgina, Cristiano Ronaldo ile Madrid'deki Gucci mağazasının çalışanıyken, Ronaldo'nun mağazaya ziyareti üzerine tanışmış ve hayatı kökünden değişmişti. 

Şimdilerde fiyatına dahi bakmadan alışveriş yaptığı mağazada vitrin düzenlerken şimdilerde yalnızca model olarak değil, aynı zamanda bir iş kadını ve girişimci olarak da dikkat çeken Georgina, Ronaldo'nun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocukları Cristiano Jr., Eva María ve Mateo'yu kendi evladı gibi sahiplenmişti. 

2017 yılının sonlarında Ronaldo'yla ilk bebekleri Alana Martina'yı doğurmuş, 2022'de ise hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir acı yaşamışlardı. İkiz bebek beklediklerini öğrenen çiftin, erkek bebeği doğum sırasında hayatını kaybederken kız bebek sorunsuz bir şekilde dünyaya gelmiş ve aileyi büyütmüştü. 

5 çocuklu bir aile olan ikilinin hayatında eksik olan şey ise evlilikti; Georgina tam 10 yıldır Ronaldo'dan teklif bekliyordu.

Beklenen teklif, geçtiğimiz ağustos ayında geldi.

Georgina Rodriguez, gören herkese 'Kaşıkçı elması mı bu?' dedirten ve bugüne kadar gördükleri tüm yüzükleri unutturan pırlantasını paylaştığında hepimiz hem derin bir nefes çekmiş, hem de bir miktar kıskanmıştık!

Georgina'nın bunca yıl beklediğine değdiğini düşündürten yüzüğü, günlerce sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Daha o zaman Georgina yüzük için "Ronaldo beni 10 yıl bekletti, bu yapabileceklerinin en azıydı, inanın" açıklamasında bulunmuştu.

Kraliçenin lafının altının boş olmadığı bugün net bir şekilde anlaşıldı! Biricik aşkı Georgina Rodriguez'e hediyeler, mallar, mülkler yağdırmaya yemin eden Ronaldo'nun bu sefer de 8 milyon dolarlık iki lüks villa satın aldığı ortaya çıktı. 

Kızıldeniz'de, yalnızca tekne ve uçakla ulaşımın mümkün olduğu Nujuma isimli bir adada bulunan Ritz-Carlton Reserve’de iki lüks villa satın alan Cristiano Ronaldo'nun kesenin ağzını yine sonuna kadar açtığı anlaşıldı!

