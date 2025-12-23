Cristiano Ronaldo'dan Teklif İçin 10 Yıl Bekletip Kaşıkçı Elması Verdiği Georgina'ya Milyonlarca Dolarlık Jest

Son birkaç yıldır Al Nassr'da sürdürdüğü kariyerine tam gaz devam eden Ronaldo, 10 yıllık uzatmalı aşkı Georgina Rodriguez'le koca bir aile kuralı çok oldu.

Bugün, günde yüz binlerce euro harcayarak lüks içinde yaşayan Georgina, Cristiano Ronaldo ile Madrid'deki Gucci mağazasının çalışanıyken, Ronaldo'nun mağazaya ziyareti üzerine tanışmış ve hayatı kökünden değişmişti.

Şimdilerde fiyatına dahi bakmadan alışveriş yaptığı mağazada vitrin düzenlerken şimdilerde yalnızca model olarak değil, aynı zamanda bir iş kadını ve girişimci olarak da dikkat çeken Georgina, Ronaldo'nun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocukları Cristiano Jr., Eva María ve Mateo'yu kendi evladı gibi sahiplenmişti.

2017 yılının sonlarında Ronaldo'yla ilk bebekleri Alana Martina'yı doğurmuş, 2022'de ise hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir acı yaşamışlardı. İkiz bebek beklediklerini öğrenen çiftin, erkek bebeği doğum sırasında hayatını kaybederken kız bebek sorunsuz bir şekilde dünyaya gelmiş ve aileyi büyütmüştü.

5 çocuklu bir aile olan ikilinin hayatında eksik olan şey ise evlilikti; Georgina tam 10 yıldır Ronaldo'dan teklif bekliyordu.