Para İçin Dünyayı Sattı: Ozon Tabakasını Delen ve Milyonların Hayatını Bitiren Thomas Midgley

1930'da geliştirdiği Dichlorodifluoromethane (marka adı: Freon), ticari olarak kullanılan ilk kloroflorokarbon (CFC) olmuştu.

CFC'ler, başlangıçta bir mucize olarak görülüyordu. Ancak kimyasal olarak inanılmaz derecede kararlı olmaları nedeniyle, atmosfere salındıktan sonra yükselip ozon tabakasında birikiyorlardı. Burada, Güneş'in UV ışınları altında parçalanarak ozon moleküllerini yok eden katalitik bir zincir reaksiyonu başlattıyorlardı. Bu reaksiyon Antarktika üzerindeki devasa ozon deliğinin temel nedeniydi. CFC'lerin yol açtığı küresel çevre felaketi, ancak 1980'lerde bilimsel olarak kanıtlanabildi ve Montreal Protokolü ile dünya çapında yasaklandı.

Midgley, 1944 yılında çocuk felci sonrası hareketini kolaylaştırmak için tasarladığı makaralı bir düzenekte boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kendisi artık aramızda olmasa da onun iki büyük keşfinin zararları günümüzde hala etkilerini sürdürmekte...