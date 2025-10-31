Para İçin Dünyayı Sattı: Ozon Tabakasını Delen ve Milyonların Hayatını Bitiren Thomas Midgley
Çoğu mucit genellikle hayatımızı kolaylaştıran icatlarla anılsa da, hırs ve para kazanma tutkusu bazı keşifleri insanlık için yıkıcı hale getirebiliyor. Peki ozon tabakasındaki incelme ve küresel ısınma gibi hepimizi yakından ilgilendiren çevre felaketlerinin arkasında en büyük pay sahibinin tek bir kişi olduğunu biliyor muydunuz? İşte sadece iki buluşuyla Dünya'ya geri dönülmez zararlar veren Amerikalı kimyager ve makine mühendisi Thomas Midgley’in hikayesi. 👇
Midgley'in ilk büyük başarısı, araç motorlarında vuruntu sorununu çözen bir formül bulma çabasıyla ortaya çıktı.
Midgley’in ikinci büyük keşfi, buzdolapları ve klimalar için güvenli ve yanıcı olmayan bir soğutucu gaz arayışıyla başlamıştı.
