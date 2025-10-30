Japonya'nın Dünyanın Geri Kalanından Tamamen Farklı Bi' İlginç Banyo Sistemi: "Islak Oda"

Duvarlar, zemin ve tavan su geçirmez malzemelerle kaplanır; böylece tüm alanın ıslanması doğal ve beklenen bir durumdur. Bu sayede banyo yaparken suyun her yere sıçraması ya da zeminlerin ıslanması bir problem oluşturmaz.

Japon banyolarının en belirgin özelliği, temizlik ve rahatlama süreçlerinin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Kişi önce duşta sabunla yıkanır ve durulanır; bu aşama tamamen temizlenme amaçlıdır. Ardından tertemiz bir bedenle küvete girilir. Küvet, genellikle Batı’daki örneklerden farklı olarak kısa ama derin olur. Bu tasarım, kişinin suya tamamen batmasını ve rahat bir şekilde oturmasını sağlar. Küvette geçirilen zaman, hem bedensel hem zihinsel rahatlama içindir. Bu nedenle Japonlar, banyoyu yalnızca hijyenle değil, aynı zamanda günlük stresin arındırılmasıyla da ilişkilendirir.