Japonya'nın Dünyanın Geri Kalanından Tamamen Farklı Bi' İlginç Banyo Sistemi: "Islak Oda"
Japonya’daki banyolar, hem işlevsellikleri hem de kültürel anlamlarıyla dünyanın pek çok yerinden farklı bir yapıya sahiptir. Japon evlerinde genellikle “ıslak oda” olarak adlandırılan özel bir banyo sistemi bulunur. Peki neyin nesi bu ıslak oda?
Islak oda, suyun sıçramasından etkilenmeyen, tamamen yalıtılmış bir alan şeklinde tasarlanır.
Evlerdeki küvetler çoğu zaman aile üyeleri tarafından ortak kullanılır.
Kültürel açıdan bakıldığında Japonya’da banyo yapmak, sıradan bir temizlik rutini olmaktan çok daha derin bir anlam taşır.
