onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Malum Tartışmaya Son Veriyoruz: Tuvalet Kağıdı Tuvalete mi, Çöpe mi Atılır?

Malum Tartışmaya Son Veriyoruz: Tuvalet Kağıdı Tuvalete mi, Çöpe mi Atılır?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 09:14

Son günlerde X’te (eski adıyla Twitter) “tuvalet kağıdı tuvalete mi yoksa çöpe mi atılmalı?” sorusu gündem oldu. Aslında bu, sadece küçük bir alışkanlık meselesi değil; hem hijyen hem de çevre sağlığı açısından oldukça önemli bir konu. 

Gelin, bu tartışmanın cevabını birlikte netleştirelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuvalet kağıdının nereye atılması gerektiği konusu, hem hijyen hem de çevre açısından sanıldığından daha önemli.

Tuvalet kağıdının nereye atılması gerektiği konusu, hem hijyen hem de çevre açısından sanıldığından daha önemli.
twitter.com

Basit bir alışkanlık gibi görünse de, yanlış kullanım kanalizasyon tıkanıklıklarına, kötü kokulara ve ciddi tesisat sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, tuvalet kağıdının tuvalete mi yoksa çöpe mi atılacağı, yaşanılan yerin altyapı koşullarına bağlı olarak değişir.

Modern kanalizasyon sistemine sahip ülkelerde ya da büyük şehirlerde yaşayanlar genellikle tuvalet kağıdını doğrudan klozete atabilir. Çünkü bu sistemler, suyla temas ettiğinde hızla çözünebilen özel tuvalet kağıtlarını taşımak üzere tasarlanmıştır. Türkiye’de de özellikle büyükşehirlerin çoğunda bu tür altyapılar mevcuttur. Ancak kırsal bölgelerde, eski binalarda ya da fosseptik sistemine bağlı evlerde durum farklıdır. Bu tür yerlerde borular genellikle daha dar, tesisat ise hassastır. Bu nedenle, tuvalet kağıdının tuvalete atılması tıkanıklıklara neden olabilir. Bu durumlarda, kağıdın çöpe atılması daha güvenlidir.

Tuvalet kağıtlarının suda çözülme özelliği markadan markaya değişebilir.

Tuvalet kağıtlarının suda çözülme özelliği markadan markaya değişebilir.

Bazı ürünler daha kalın, yumuşak veya parfümlü olduğu için suda hemen dağılmaz. Bu tür kağıtlar, modern sistemlerde bile birikme riski oluşturabilir. Bu yüzden, “septic safe” ya da “flushable” (sifon çekilebilir) ibaresi taşıyan ürünlerin tercih edilmesi önerilir. Yine de, tuvalet kağıdının dışında kalan hiçbir ürün, örneğin ıslak mendil veya kağıt havlu, tuvalete atılmamalıdır. Bu ürünler suya dayanıklı liflerden üretildiği için çözünmez ve boruların içinde sert tıkaçlar oluşturur.

Hijyen açısından bakıldığında, tuvalet kağıdını tuvalete atmak genellikle daha temiz bir yöntemdir. Böylece bakterilerle temas riski ortadan kalkar. Ancak boruların uygun olmadığı yerlerde kağıdı çöpe atmak gerekiyorsa, kapaklı bir çöp kovası kullanmak ve poşeti sık sık değiştirmek gerekir. Bu hem kötü kokuların hem de mikrop yayılımının önüne geçer. Anlayacağınız, doğru tercih bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Altyapısı güçlü bir şehirde yaşıyorsanız, tuvalet kağıdını klozete atmak uygundur. Ancak eski tesisatlı bir binada ya da fosseptik sistemine bağlı bir evdeyseniz, kağıdı çöpe atmak daha güvenli bir seçenek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Sarıboğa

Başka derdiniz yok mu yaa ottan poktan işlerle uğraşıyorsunuz !!!

Heysem Demirci

Suda çözünenler tuvalete diğerleri çöpe bugünde boktan şeylerle aydınlandık.

Mubeyyen Torun

Çöpe atılmalı... gereksiz iş demeyin hâlâ top kadar kağıdı klozete atıp tıkayanlar var