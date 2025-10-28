onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Amazon'dan İşçilere Bir Darbe Daha: 30 Bin Çalışanın İşine Son Verilmesi Planlanıyor

Amazon'dan İşçilere Bir Darbe Daha: 30 Bin Çalışanın İşine Son Verilmesi Planlanıyor

Amazon
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 10:47

Amazon'un (AMZN.O) koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemdeki aşırı personel alımını telafi etmek ve giderlerini kısmak amacıyla Salı gününden itibaren 30.000'e yakın kurumsal pozisyonu azaltmayı planladığı bildiriliyor. Konuya yakın üç kaynağa göre, bu rakam Amazon'un toplam 1,55 milyon çalışanının küçük bir yüzdesini oluştursa da, yaklaşık 350.000 kişilik kurumsal çalışan kadrosunun neredeyse %10'una tekabül ediyor. 

Detaylar 👇

Kaynak: Routers

Kaynak: https://www.reuters.com/business/worl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu, şirketin 2022 sonunda başlattığı ve yaklaşık 27.000 pozisyonu kapsayan kesintilerden bu yana en büyük işten çıkarma dalgası olacak.

Bu, şirketin 2022 sonunda başlattığı ve yaklaşık 27.000 pozisyonu kapsayan kesintilerden bu yana en büyük işten çıkarma dalgası olacak.

Son iki yılda cihazlar, iletişim ve podcasting gibi çeşitli departmanlarda küçük çaplı işten çıkarmalar yapan Amazon'un bu haftaki kesintileri; İnsan Kaynakları (PXT), operasyonlar, cihazlar ve hizmetler ve şirketin en büyük kar merkezi olan Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere birçok farklı bölümü etkileyebilir.

CEO Andy Jassy'nin başlattığı bürokrasiyi azaltma girişiminin de bu kararda bir rolü var.

CEO Andy Jassy'nin başlattığı bürokrasiyi azaltma girişiminin de bu kararda bir rolü var.

eMarketer analisti Sky Canaves'e göre bu hamle, Amazon'un kurumsal ekipler içinde yapay zeka (AI) kaynaklı verimlilik artışlarını fark ettiğini ve bunun önemli bir personel azaltımını desteklediğini gösteriyor. Ayrıca Jassy, tekrarlayan ve rutin görevlerin otomasyonu yoluyla yapay zekanın gelecekte daha fazla işten çıkarmaya yol açacağını daha önce belirtmişti.

Kurumsal çalışanların ofise beş gün dönmesini zorunlu kılan katı bir programın beklenen personel azaltma (attrition) oranını sağlamada başarısız olması da bu büyük işten çıkarmanın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.

Kurumsal çalışanların ofise beş gün dönmesini zorunlu kılan katı bir programın beklenen personel azaltma (attrition) oranını sağlamada başarısız olması da bu büyük işten çıkarmanın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.

Şirket, kurumsal hedeflerini yeniden düzenlerken, üçüncü çeyrekte yavaşlayan satış büyümesi rapor eden AWS gibi birimler de baskı altında kalmış durumda.

Bu kurumsal kesintilere rağmen Amazon, tatil sezonu için lojistik ve diğer ihtiyaçlar için önceki iki yılda olduğu gibi 250.000 mevsimlik işçi almayı planladığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın