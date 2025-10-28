Amazon'dan İşçilere Bir Darbe Daha: 30 Bin Çalışanın İşine Son Verilmesi Planlanıyor

Şirket, kurumsal hedeflerini yeniden düzenlerken, üçüncü çeyrekte yavaşlayan satış büyümesi rapor eden AWS gibi birimler de baskı altında kalmış durumda.

Bu kurumsal kesintilere rağmen Amazon, tatil sezonu için lojistik ve diğer ihtiyaçlar için önceki iki yılda olduğu gibi 250.000 mevsimlik işçi almayı planladığını duyurdu.