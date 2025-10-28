Amazon'dan İşçilere Bir Darbe Daha: 30 Bin Çalışanın İşine Son Verilmesi Planlanıyor
Amazon'un (AMZN.O) koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemdeki aşırı personel alımını telafi etmek ve giderlerini kısmak amacıyla Salı gününden itibaren 30.000'e yakın kurumsal pozisyonu azaltmayı planladığı bildiriliyor. Konuya yakın üç kaynağa göre, bu rakam Amazon'un toplam 1,55 milyon çalışanının küçük bir yüzdesini oluştursa da, yaklaşık 350.000 kişilik kurumsal çalışan kadrosunun neredeyse %10'una tekabül ediyor.
Bu, şirketin 2022 sonunda başlattığı ve yaklaşık 27.000 pozisyonu kapsayan kesintilerden bu yana en büyük işten çıkarma dalgası olacak.
CEO Andy Jassy'nin başlattığı bürokrasiyi azaltma girişiminin de bu kararda bir rolü var.
Kurumsal çalışanların ofise beş gün dönmesini zorunlu kılan katı bir programın beklenen personel azaltma (attrition) oranını sağlamada başarısız olması da bu büyük işten çıkarmanın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.
