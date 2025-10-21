onedio
BMW, Porsche veya Mercedes Değil: Yılın Arabası Belli Oldu!

BMW, Porsche veya Mercedes Değil: Yılın Arabası Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 09:05

Otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan MotorTrend Yılın Otomobili yarışması sonuçlandı. Yaklaşık 50 yıldır kesintisiz devam eden bu gelenekte, performans, tasarım, mühendislik ve yenilikçilik gibi zorlu kriterler esas alınarak 2026 yılının en başarılı otomobili belirlendi. Lüks markaların ağır bastığı rekabette, sonuçlar sektör devlerinin dışında bir modelin zaferini ilan etti.

Öncelikle MotorTrend tarafından finale kalan modelleri tanıyalım.

Adaylar:

Audi S3 / RS3

Audi A5 / S5

Audi E-Tron GT

Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Porsche 911 Carrera T

Toyota GR Corolla

Finalistler:

Audi A6 / S6 E-Tron

BMW M2

Dodge Charger Daytona EV

Honda Civic Hybrid Hatchback

Mercedes-AMG CLE53

Mercedes-AMG E53

Volkswagen Golf GTI / R

2026 Yılın Otomobili unvanının sahibi Volkswagen Golf GTI ve Golf R oldu.

Bu sonuçla Golf serisi, sekiz nesillik tarihinde üçüncü kez bu ödülü kazanarak otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Volkswagen Golf GTI ve Golf R, hem günlük kullanıma uygun pratikliği hem de etkileyici sürüş dinamikleriyle jüriyi ikna etmeyi başardı. Bu, MotorTrend’in kalbinde lüks veya elektrikli bir model yerine, erişilebilir performansa sahip bir ikonun yer aldığını gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
