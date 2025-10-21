BMW, Porsche veya Mercedes Değil: Yılın Arabası Belli Oldu!

Bu sonuçla Golf serisi, sekiz nesillik tarihinde üçüncü kez bu ödülü kazanarak otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Volkswagen Golf GTI ve Golf R, hem günlük kullanıma uygun pratikliği hem de etkileyici sürüş dinamikleriyle jüriyi ikna etmeyi başardı. Bu, MotorTrend’in kalbinde lüks veya elektrikli bir model yerine, erişilebilir performansa sahip bir ikonun yer aldığını gösteriyor.