article/comments
article/share
Araba Alacaklar Bu Listeye: Otomatik Vitesli Otomobillerin En Ucuz Modelleri Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 17:14

Otomobil piyasasındaki fiyat dalgalanmalarına rağmen, sürüş konforunun vazgeçilmezi otomatik vitesli araçlara talep zirveye çıktı. Özellikle büyük şehirlerde hayatı kolaylaştıran bu modeller, yakıt verimliliği ve pratikliği ile öne çıkıyor. 1 milyon 198 bin TL'den başlayan fiyatlarla, otomatik vites lüks olmaktan çıkıp standart bir tercih haline geliyor.

Kaynak: NTV

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/otomobi...
Yoğun şehir trafiği, otomatik vitesli araçlara olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Sektör uzmanları, otomatik vitesin sunduğu sürüş konforunun ve şehir içi pratikliğin, tüketicilerin birincil tercih nedeni olduğunu belirtiyor. Vites değiştirme zahmetinin ortadan kalkması, sürücülerin uzun mesafelerde ve sıkışık trafikte çok daha az yorulmasını sağlıyor. Fiyatlar yükselse de, otomatik araçların sunduğu yüksek konfor ve ikinci el piyasasındaki güçlü değeri, tüketicilerin bu modellerden vazgeçmemesinin ana nedenleri arasında. Bu eğilimin, 2026 yılında da artarak devam etmesi bekleniyor.

işte en ucuz otomatik vitesli otomobillerin Ekim 2025 fiyat listesi 👇

NTV kaynaklı habere göre, işte Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de bütçe dostu fiyatlarla satışta olan otomatik vitesli araçlar ve başlangıç fiyatları:

Hyundai i10: 1.198.000

KIA Picanto: 1.245.000

Citroen e-C3: 1.375.000

Dacia Sandero Stepway Expression: 1.420.000

Suzuki Swift: 1.525.000

Renault Clio Evolution: 1.536.000

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG: 1.596.000

Opel Corsa: 1.632.000

Skoda Fabia: 1.649.000

Honda Jazz 1.5L Hibrit: 1.695.000

BYD Dolphin 150 KW: 1.699.000

Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT: 1.679.900

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000

Chery Omoda 5 Pro: 1.795.000

Nissan Juke: 1.814.500

Ford Puma Titanium: 1.839.800

Togg V1 RWD Standart Menzil1.862.000

Peugeot E-208: 1.922.000

Volkswagen Polo: 2.130.000

Jaecoo 7 Revive: 2.150.000

SsangYong Torres EVX: 2.205.000

MG Yeni HS: 2.380.000

Cupra Formentor 1.5 eTSI 150 PS DSG Impulse: 2.571.000

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.063.320

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Diesel 130hp DCT: 3.137.959

Mercedes A200: 3.170.000

BMW 120: 3.413.900

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
