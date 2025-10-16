onedio
Ne Bodrum, Ne Antalya: Turistlerin Gözdesi Haline Gelen İlimiz

Van
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
16.10.2025 - 14:07

Van, İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş'ın verdiği bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden gelen İranlı ziyaretçiler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle mart ayında başlayan tren seferlerinin de etkisiyle, bu yılın ilk 9 ayında kente giriş yapan turist sayısında önemli bir artış yaşandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş'ın açıklamalarına göre, İran ile Türkiye arasında Mart ayında başlayan tren seferlerinin de etkisiyle kentte giriş yapan turist sayısında önemli bir artış yaşandı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 517 bin 79 İranlı turist kente giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 572 bin 741'e ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık 55 bin 600 kişilik bir artış anlamına geliyor. 

Çeliktaş, bu yılki 1 milyon turist hedefine, İran-İsrail arasındaki gerginlikler ve Suriye'deki sıkıntılar nedeniyle ulaşılamadığını belirtse de, mevcut artışın sevindirici olduğunu dile getirdi. Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'deki sınır kapıları arasında giriş-çıkış sayılarında 6. sırada yer alarak önemini koruyor.

Van ekonomisinin yaklaşık yüzde 63'ünün hizmet sektörüne dayandığını ve turizmin esnaf için hayati bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Çeliktaş, bölgenin potansiyelini artırmak için atılması gereken adımlara dikkat çekti.

İran ile yaklaşık 300 kilometrelik sınır hattında sadece Kapıköy'ün bulunduğunu belirterek, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde de yeni sınır kapılarının açılması taleplerini yineledi. Bu kapıların açılmasıyla hem Van'ın hem de ülke ekonomisinin çok ciddi katma değer sağlayacağına inanılıyor.

Ayrıca, 3 bin yıl önce Urartulara başkentlik yapmış kadim bir şehir olan Van'ın sosyal ve kültürel zenginliklerinin turistlere daha iyi aktarılması gerektiğini ifade eden Çeliktaş, sınır kapısındaki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tren seferlerindeki vagon ve yolcu kapasitesinin artırılması da, hedeflenen 1 milyon turiste ulaşmak için kritik bir adım olarak görülüyor. Öte yandan, İran'a günübirlik ticarete giden yerli vatandaş sayısındaki büyük düşüşe yol açan yüksek harç ücretlerinin, İran'ın sınıra yakın şehirlerde yaşayan vatandaşlarına uyguladığı muafiyet benzeri bir uygulama ile hafifletilmesi de bir diğer talep olarak öne çıkıyor. Van, tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyeliyle İranlı turistler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Ömer Faruk Kino
