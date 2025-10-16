Ne Bodrum, Ne Antalya: Turistlerin Gözdesi Haline Gelen İlimiz

Geçen yılın ilk 9 ayında 517 bin 79 İranlı turist kente giriş yaparken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 572 bin 741'e ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık 55 bin 600 kişilik bir artış anlamına geliyor.

Çeliktaş, bu yılki 1 milyon turist hedefine, İran-İsrail arasındaki gerginlikler ve Suriye'deki sıkıntılar nedeniyle ulaşılamadığını belirtse de, mevcut artışın sevindirici olduğunu dile getirdi. Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'deki sınır kapıları arasında giriş-çıkış sayılarında 6. sırada yer alarak önemini koruyor.