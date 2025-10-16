Ne Bodrum, Ne Antalya: Turistlerin Gözdesi Haline Gelen İlimiz
Van, İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş'ın verdiği bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden gelen İranlı ziyaretçiler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle mart ayında başlayan tren seferlerinin de etkisiyle, bu yılın ilk 9 ayında kente giriş yapan turist sayısında önemli bir artış yaşandı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş'ın açıklamalarına göre, İran ile Türkiye arasında Mart ayında başlayan tren seferlerinin de etkisiyle kentte giriş yapan turist sayısında önemli bir artış yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van ekonomisinin yaklaşık yüzde 63'ünün hizmet sektörüne dayandığını ve turizmin esnaf için hayati bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Çeliktaş, bölgenin potansiyelini artırmak için atılması gereken adımlara dikkat çekti.
Ayrıca, 3 bin yıl önce Urartulara başkentlik yapmış kadim bir şehir olan Van'ın sosyal ve kültürel zenginliklerinin turistlere daha iyi aktarılması gerektiğini ifade eden Çeliktaş, sınır kapısındaki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın