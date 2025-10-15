Çin'e Somon ve Levrek Satışı Başlıyor: Çin ile Türkiye Arasında Protokol İmzalandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Çin ziyareti, Türkiye ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaretinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bakan Yumaklı, Şanghay'da Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya gelerek, iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak kritik protokolleri imzaladı.
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatında yeni bir sayfa açılıyor.
Bakan Yumaklı, görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin her alanda ilerletilme kararlılığını vurguladı.
Görüşmede, ihracat potansiyeli yüksek diğer ürünler de önemli başlıklar arasında yer aldı.
