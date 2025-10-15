onedio
Çin'e Somon ve Levrek Satışı Başlıyor: Çin ile Türkiye Arasında Protokol İmzalandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 16:18

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Çin ziyareti, Türkiye ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaretinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bakan Yumaklı, Şanghay'da Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya gelerek, iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak kritik protokolleri imzaladı.

Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatında yeni bir sayfa açılıyor.

Görüşmeler sonucunda, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek hem yabani hem de yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri için inceleme ve sağlık şartlarını kapsayan protokoller kabul edildi. Bu protokoller sayesinde Türk somonu, çipurası ve levreği Çin pazarına girme imkanı bulacak. Ayrıca badem ihracatının incelenmesi ve karantina gerekliliklerine dair bir başka protokolün kabul edilmesiyle, badem ticaretindeki süreç de kolaylaşacak.

Bakan Yumaklı, görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin her alanda ilerletilme kararlılığını vurguladı.

Çin'in küresel tarım ürünleri ticaretinde lider konumda olduğuna dikkat çekerek, 6 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi içinde tarım ürünlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık bir paya sahip olduğunu belirtti. Buna karşın, Türkiye ile Çin arasındaki 789 milyon dolarlık tarım ürünleri ticaret hacminin genel ticaret hacmi içindeki payının yalnızca %1,6'da kaldığını ifade eden Yumaklı, tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesi için devasa bir potansiyel bulunduğunun altını çizdi.

Görüşmede, ihracat potansiyeli yüksek diğer ürünler de önemli başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin kanatlı ürünler, fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı ve incir gibi ürünlerdeki küresel liderliği vurgulandı. Özellikle kiraz ihracatında, Şili ve Amerika’nın ardından dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, 2020’de askıya alınan Çin’e kiraz ihracatını yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, turunçgil ihracatına yönelik teknik heyet ziyaretleri için temasların sağlandığı ifade edildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ise, imzalanan protokollerin iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, “Ortak çabalarımızla birçok kaliteli Türk tarım ürünü Çin sofralarına ulaşacak,” diyerek iyimserliğini paylaştı. Bu tarihi adımlar, yalnızca Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.

