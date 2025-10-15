Çin'e Somon ve Levrek Satışı Başlıyor: Çin ile Türkiye Arasında Protokol İmzalandı

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin kanatlı ürünler, fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı ve incir gibi ürünlerdeki küresel liderliği vurgulandı. Özellikle kiraz ihracatında, Şili ve Amerika’nın ardından dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, 2020’de askıya alınan Çin’e kiraz ihracatını yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, turunçgil ihracatına yönelik teknik heyet ziyaretleri için temasların sağlandığı ifade edildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ise, imzalanan protokollerin iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, “Ortak çabalarımızla birçok kaliteli Türk tarım ürünü Çin sofralarına ulaşacak,” diyerek iyimserliğini paylaştı. Bu tarihi adımlar, yalnızca Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.