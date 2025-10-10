Üniversitelerde Yeni Dönem: İş Yerinde Uygulamalı Eğitimin Başlayacağı 7 Pilot İlimiz

Ders yükleri, öğrencilere güncel bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılacak. Ayrıca yaz okulları, öğrencilerin üst sınıflardan ders alabilecekleri şekilde düzenlenecek ve birçok lisans programının 3 yılda tamamlanabilmesi sağlanacak. Bu sayede yükseköğretim sistemi daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir hale gelecek.

Geçen yıl başlatılan yapay zeka temelli programların sayısı bu yıl artırıldı.100’den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji alanlarında yeni lisans ve ön lisans programları öğrenci kabulüne açıldı.