Üniversitelerde Yeni Dönem: İş Yerinde Uygulamalı Eğitimin Başlayacağı 7 Pilot İlimiz
Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/114845...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde üniversitelerde uygulanacak yeni eğitim modellerini duyurdu. Özvar, ön lisans ve lisans düzeylerinde iş yerinde uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara illerinde pilot uygulamaların başlatılacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özvar, bazı lisans programlarında teorik yoğunluğun azaltılacağını ve uygulama boyutunun güçlendirileceğini belirtti.
Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin Özbekistan’ın Taşkent şehrinde öğrenci alımına başladığını ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile ortak eğitim programları uygulayacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın