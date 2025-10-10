onedio
Üniversitelerde Yeni Dönem: İş Yerinde Uygulamalı Eğitimin Başlayacağı 7 Pilot İlimiz

Üniversitelerde Yeni Dönem: İş Yerinde Uygulamalı Eğitimin Başlayacağı 7 Pilot İlimiz

Eğitim
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 13:59

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde üniversitelerde uygulanacak yeni eğitim modellerini duyurdu. Özvar, ön lisans ve lisans düzeylerinde iş yerinde uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. 

Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara illerinde pilot uygulamaların başlatılacağını açıkladı.

Pilot illerdeki üniversiteler, öğrencilerin uygulamalı eğitimden en iyi şekilde faydalanabilmesi için detaylı bir envanter çalışması yürütecek. Bu çalışma, üniversite kapasitesi, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli ile sektörlerin staj ve uygulama imkanlarını kapsayacak. Özvar, sektör bazlı sınıflandırmalarla öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişiminin sağlanacağını ve güçlü bir altyapının tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Özvar, bazı lisans programlarında teorik yoğunluğun azaltılacağını ve uygulama boyutunun güçlendirileceğini belirtti.

Ders yükleri, öğrencilere güncel bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılacak. Ayrıca yaz okulları, öğrencilerin üst sınıflardan ders alabilecekleri şekilde düzenlenecek ve birçok lisans programının 3 yılda tamamlanabilmesi sağlanacak. Bu sayede yükseköğretim sistemi daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir hale gelecek.

Geçen yıl başlatılan yapay zeka temelli programların sayısı bu yıl artırıldı.100’den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji alanlarında yeni lisans ve ön lisans programları öğrenci kabulüne açıldı.

Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin Özbekistan’ın Taşkent şehrinde öğrenci alımına başladığını ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile ortak eğitim programları uygulayacağını açıkladı.

Ayrıca Suriye’nin Şam kentinde kurulması planlanan Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin son aşamaya geldiğini, Ankara, Atatürk, Karadeniz Teknik, Yıldız Teknik ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin burada bölümler açacağını söyledi.

Özvar, 2029 yılına kadar en az 2 devlet üniversitesinin dünya çapında ilk 100 üniversite arasına girmesini hedeflediklerini belirterek, 2025-2026 akademik yılının tüm ülke ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
