2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 4 Türk Üniversitesi İlk 500’e Girdi
Times Higher Education (THE) tarafından her yıl açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nın 2026 sonuçları belli oldu. Türkiye bu yıl rekor katılımla listede 109 üniversiteyle temsil edildi. 4 Türk üniversitesi ilk 500’e, 15 üniversite ise ilk 1000’e girmeyi başardı. Oxford Üniversitesi bu yıl da listenin zirvesinde yer alırken, ABD ve İngiltere üniversiteleri ilk 10’u domine etti.
Koç, ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 500’de.
Times Higher Education’ın değerlendirmesinde 115 ülkeden toplam 2.191 yükseköğretim kurumu yer aldı.
