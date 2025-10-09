2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 4 Türk Üniversitesi İlk 500’e Girdi

Oxford Üniversitesi bu yıl da üst üste 10. kez dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci, Princeton Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl üçüncü olan Harvard, bu yıl Stanford ile beşinci sırayı paylaştı.

Geçen yıl 91 üniversiteyle listede yer alan Türkiye, bu yıl 109 üniversiteyle temsil edilerek önemli bir başarıya imza attı. Bunlardan 28’i “Reporter” statüsünde değerlendirildi.

Böylece Türkiye, Asya’da en fazla temsil edilen üçüncü ülke konumuna yükseldi. İlk sırada 128 üniversiteyle Hindistan, ikinci sırada ise 115 üniversiteyle Japonya yer aldı.