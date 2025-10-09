onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 4 Türk Üniversitesi İlk 500’e Girdi

2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 4 Türk Üniversitesi İlk 500’e Girdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 17:07

Times Higher Education (THE) tarafından her yıl açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nın 2026 sonuçları belli oldu. Türkiye bu yıl rekor katılımla listede 109 üniversiteyle temsil edildi. 4 Türk üniversitesi ilk 500’e, 15 üniversite ise ilk 1000’e girmeyi başardı. Oxford Üniversitesi bu yıl da listenin zirvesinde yer alırken, ABD ve İngiltere üniversiteleri ilk 10’u domine etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç, ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 500’de.

Koç, ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri ilk 500’de.

THE’nin 2026 sıralamasına göre Türkiye’den dört üniversite ilk 500’de yer aldı:

  • Koç Üniversitesi: 301-350 bandında yer alarak Türkiye’nin en yüksek sıralamasına ulaştı.

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 351-400 bandındaki yerini korudu.

  • Sabancı Üniversitesi: 351-400 bandındaki istikrarlı performansını sürdürdü.

  • Boğaziçi Üniversitesi: 601-800 bandından 40-500 bandına yükseldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 501-600 bandındaki yerini korudu. Bilkent, Kadir Has ve Yıldız Teknik Üniversiteleri 601-800 aralığında yer aldı. Abdullah Gül, Atatürk, Bahçeşehir, Çankaya, Hacettepe, İstanbul Medipol ve Özyeğin Üniversiteleri ise 801-1000 bandında sıralandı.

Times Higher Education’ın değerlendirmesinde 115 ülkeden toplam 2.191 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Times Higher Education’ın değerlendirmesinde 115 ülkeden toplam 2.191 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Oxford Üniversitesi bu yıl da üst üste 10. kez dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ikinci, Princeton Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl üçüncü olan Harvard, bu yıl Stanford ile beşinci sırayı paylaştı.

Geçen yıl 91 üniversiteyle listede yer alan Türkiye, bu yıl 109 üniversiteyle temsil edilerek önemli bir başarıya imza attı. Bunlardan 28’i “Reporter” statüsünde değerlendirildi. 

Böylece Türkiye, Asya’da en fazla temsil edilen üçüncü ülke konumuna yükseldi. İlk sırada 128 üniversiteyle Hindistan, ikinci sırada ise 115 üniversiteyle Japonya yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın