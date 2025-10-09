Yıllarca Sadece Bir Yolcu İçin Açık Kalan Tren İstasyonu: Japonya’nın Duygulandıran Hikayesi

Üstelik günde sadece dört tren çalışıyor ve bunlardan yalnızca ikisi onun saatine denk geliyordu. Bu nedenle arkadaşlarıyla okul sonrası etkinliklere katılamıyor, bazen son treni yakalayabilmek için sınıftan koşarak çıkmak zorunda kalıyordu.

Tüm bu zorluklara rağmen Harada, bu tren sayesinde eğitimine devam etti. Japon Demiryolları da istasyonu yalnızca bu amaçla açık tutarak alışılmışın dışında bir karar aldı.Eğitime verilen bu değer, kısa sürede ülke genelinde konuşulmaya başlandı.