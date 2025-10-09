Yıllarca Sadece Bir Yolcu İçin Açık Kalan Tren İstasyonu: Japonya’nın Duygulandıran Hikayesi
Japonya’nın Kyu-Shirataki İstasyonu, yıllarca yalnızca bir yolcu için hizmet verdi. Bu istasyonu özel kılan şey, bir okul kızının eğitimine devam edebilmesi için açık tutulmasıydı. Zamanla neredeyse tamamen kullanılmaz hale gelen istasyon, Japon Demiryolları tarafından kapatılmak üzereyken alınan bir kararla kaderini değiştirdi. İşte dünyayı duygulandıran o hikaye...
Engaru kasabasındaki Kyu-Shirataki İstasyonu, 1947’de açılmıştı.
Kana Haradao, istasyon olmasaydı okula gidebilmek için 73 dakikalık bir yürüyüş yapacaktı.
Kana Harada 2016’da mezun olduğunda, istasyonun da görevi tamamlanmış oldu.
