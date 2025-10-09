onedio
Yıllarca Sadece Bir Yolcu İçin Açık Kalan Tren İstasyonu: Japonya’nın Duygulandıran Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 16:33

Japonya’nın Kyu-Shirataki İstasyonu, yıllarca yalnızca bir yolcu için hizmet verdi. Bu istasyonu özel kılan şey, bir okul kızının eğitimine devam edebilmesi için açık tutulmasıydı. Zamanla neredeyse tamamen kullanılmaz hale gelen istasyon, Japon Demiryolları tarafından kapatılmak üzereyken alınan bir kararla kaderini değiştirdi. İşte dünyayı duygulandıran o hikaye...

Kaynak 1, Kaynak 2

Engaru kasabasındaki Kyu-Shirataki İstasyonu, 1947’de açılmıştı.

Ancak yıllar geçtikçe bölgedeki nüfus azaldı, yolcu sayısı neredeyse sıfıra indi. 2015’e gelindiğinde Japon Demiryolları, düşük kullanım nedeniyle istasyonu kapatma kararı aldı. Fakat planlar, bir lise öğrencisinin varlığıyla değişti.

Kana Harada adlı genç kız, her sabah okula gitmek için bu hattı kullanıyordu. Evinin bulunduğu köyde yalnızca 36 kişi yaşıyordu ve Harada, okula ulaşmak için istasyonu kullanan tek öğrenciydi. 

Trenin kalkış saatleri, onun ders programına göre ayarlanmıştı. Sabah onu okula götüren bir tren, akşam da geri getiren bir diğeri... Günde sadece iki kez duraklayan tren, yıllarca sadece onun için çalışmaya devam etti.

Kana Haradao, istasyon olmasaydı okula gidebilmek için 73 dakikalık bir yürüyüş yapacaktı.

Üstelik günde sadece dört tren çalışıyor ve bunlardan yalnızca ikisi onun saatine denk geliyordu. Bu nedenle arkadaşlarıyla okul sonrası etkinliklere katılamıyor, bazen son treni yakalayabilmek için sınıftan koşarak çıkmak zorunda kalıyordu.

Tüm bu zorluklara rağmen Harada, bu tren sayesinde eğitimine devam etti. Japon Demiryolları da istasyonu yalnızca bu amaçla açık tutarak alışılmışın dışında bir karar aldı.Eğitime verilen bu değer, kısa sürede ülke genelinde konuşulmaya başlandı.

Kana Harada 2016’da mezun olduğunda, istasyonun da görevi tamamlanmış oldu.

Mart ayında yapılan son seferle Kyu-Shirataki İstasyonu 69 yıllık hikayesine veda etti. Kapanış gününde, yerel halk ve gazeteciler son treni uğurlamak için istasyona geldi. Küçük bir çadırda ziyaretçilere süt ve tatlı patates ikram edildi.

Kısa süre sonra istasyon tamamen kapatıldı, ahşap yapısı yıkıldı. Dünya basını da bu olayı 'kâr için değil, insanlık için sürdürülen bir hizmet' olarak manşetlere taşıdı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
umut

çok duygulandım gerçekten 🥺