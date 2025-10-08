onedio
Japonlar Neden Kredi Kartı Kullanmıyor?

Gökçe Cici
08.10.2025 - 14:07

Japonya teknolojinin kalbi olarak bilinse de ödeme alışkanlıkları hala oldukça geleneksel. Ülkeye gelen turistlerin çoğu 'Kart geçer mi?' diye sormadan edemiyor. Cevap ise genellikle 'Bazı yerlerde evet ama yanınızda nakit bulundurmakta fayda var.' oluyor. Japon halkının dijital ödeme yerine hala banknot tercih etmesi birçok kişiye şaşırtıcı geliyor. 

Sahi, neden? Sebeplerine bakalım...

Japonya’da nakit, güven göstergesi.

Toplumda fiziksel paraya olan güven o kadar güçlü ki birçok kişi dijital sistemlerden uzak durmayı tercih ediyor. Kültürel olarak somut olan şeylere daha çok değer veriliyor.

Küçük işletmelerin çoğu da hala sadece nakit kabul ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde kart altyapısı yeterince yaygın değil. Üstelik Japonya’da değişim yavaş ilerliyor; bir şey gelenek haline geldiyse, onu değiştirmek uzun zaman alıyor. Bu yüzden kredi kartı kullanımının yaygınlaşması da oldukça yavaş.

Turizmin artmasıyla birlikte bazı bölgelerde dijital ödeme sistemleri kullanılmaya başlasa da, genel tablo hala nakit lehine.

Japonya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Hırsızlık oranlarının düşük olması, halkın elinde yüklü miktarda nakit taşırken bile kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Özellikle yaşlı nüfus arasında, evde para biriktirmek çok yaygın bir alışkanlık.

Bu durum kredi kartlarının kullanımını da yıllarca sınırladı. Dijital dolandırıcılık riski az olsa da Japonlar elden para vermeyi daha güvenilir buluyor. Bir turist olarak Japonya’ya gittiğinizde de yanınızda nakit taşımak neredeyse zorunlu. Çünkü her restoran, mağaza ya da ulaşım hizmeti kart kabul etmiyor.

Japonya’da kartla ödeme seçeneği bulunsa bile çoğu işletme, nakit ödeyen müşterileri daha çok seviyor.

Bunun en önemli nedeni bankaların aldığı kart komisyonları. Bu durum özellikle aile işletmeleri için kârı düşürdüğü için birçok yer sadece nakit kabul ediyor. Bu yüzden elden ödeme yaptığınızda bazen küçük indirimler, bazen de içten teşekkürle karşılaşmak mümkün.

Nakitin bir diğer avantajı da hız. Japonya’da alışveriş sırasında kart cihazı beklemek ya da uygulama açmakla uğraşmıyorsunuz. Parayı uzatıyorsunuz, işleminiz bitiyor. Üstelik yanınızda para taşımak, bütçe kontrolü açısından da faydalı. Ne kadar harcadığınızı elinizle sayarak görmek, fazla alışverişin önüne geçiyor.

Sokak yemekleri, küçük marketler ya da geleneksel dükkanlar gibi Japonya’nın gizli hazinelerini rahat rahat gezmek istiyorsanız, cebinizde biraz nakit bulundurmak en iyisi.

