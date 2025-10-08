Japonlar Neden Kredi Kartı Kullanmıyor?

Toplumda fiziksel paraya olan güven o kadar güçlü ki birçok kişi dijital sistemlerden uzak durmayı tercih ediyor. Kültürel olarak somut olan şeylere daha çok değer veriliyor.

Küçük işletmelerin çoğu da hala sadece nakit kabul ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde kart altyapısı yeterince yaygın değil. Üstelik Japonya’da değişim yavaş ilerliyor; bir şey gelenek haline geldiyse, onu değiştirmek uzun zaman alıyor. Bu yüzden kredi kartı kullanımının yaygınlaşması da oldukça yavaş.

Turizmin artmasıyla birlikte bazı bölgelerde dijital ödeme sistemleri kullanılmaya başlasa da, genel tablo hala nakit lehine.