Japonlar Neden Kredi Kartı Kullanmıyor?
Japonya teknolojinin kalbi olarak bilinse de ödeme alışkanlıkları hala oldukça geleneksel. Ülkeye gelen turistlerin çoğu 'Kart geçer mi?' diye sormadan edemiyor. Cevap ise genellikle 'Bazı yerlerde evet ama yanınızda nakit bulundurmakta fayda var.' oluyor. Japon halkının dijital ödeme yerine hala banknot tercih etmesi birçok kişiye şaşırtıcı geliyor.
Sahi, neden? Sebeplerine bakalım...
Japonya’da nakit, güven göstergesi.
Japonya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak biliniyor.
Japonya’da kartla ödeme seçeneği bulunsa bile çoğu işletme, nakit ödeyen müşterileri daha çok seviyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
