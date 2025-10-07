onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japon Halkını Çileden Çıkaran Turist Davranışları: Sık Yapılan 5 Büyük Hata

Japon Halkını Çileden Çıkaran Turist Davranışları: Sık Yapılan 5 Büyük Hata

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 22:05

Turizm açısından dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olan Japonya, kültürel incelikleriyle tanınıyor. Ancak bu incelikler, yabancı turistler için zaman zaman tuzağa dönüşebiliyor. Logan Paul gibi bazı yabancıların aşırıya kaçan davranışları, Japon halkının tepkisini çekmişti.

İşte Japonya’da turistlerin sıkça yaptığı ancak çoğu zaman farkında bile olmadığı o beş davranış...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek Sesle Konuşmak Japonya’da Kabalık Sayılıyor

Yüksek Sesle Konuşmak Japonya’da Kabalık Sayılıyor

Yabancı turistlerin en sık yaptığı hatalardan biri, yüksek sesle konuşmak. Bu durum sadece Amerikalılarla sınırlı değil; dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler bazen farkında olmadan ses tonlarını kontrol edemiyor.

Toplu taşımalarda, tapınaklarda veya restoranlarda insanlar sessizliği tercih ediyor. Özellikle trenlerde ya da müzelerde yüksek sesle konuşmak, hemen dikkat çekiyor. Japonya’da kimse sizden sessiz kalmanızı beklemiyor ama ortamın enerjisini fark edip ona göre davranmanız bekleniyor.

Tuvalet Terliklerini Üzerinde Unutmak En Klasik Turist Hatası

Tuvalet Terliklerini Üzerinde Unutmak En Klasik Turist Hatası

Japonya’da evlere veya bazı işletmelere ayakkabıyla girilmediğini artık çoğu kişi biliyor. Fakat mesele burada bitmiyor. Birçok yerde iç mekan terliklerinin dışında bir de banyo terliği bulunuyor. Yani tuvalete girerken dış terliğinizi çıkarıp, banyo için ayrılan terliği giymeniz gerekiyor.

Bu kuralı unutan turistler, banyo terlikleriyle eve ya da otel koridoruna çıktığında oldukça tuhaf bir durum yaratıyor. Çünkü Japonlar için temizlik ve hijyen açısından ciddi bir saygısızlık sayılıyor. Basit bir terlik hatası gibi görünse de Japon kültüründe mekanların sınırlarına saygı göstermek çok önemli bir detay.

Burun Silmek Kabalık Sayılıyor

Burun Silmek Kabalık Sayılıyor

Japonya’da görgü kuralları batılılara bazen çelişkili gelebiliyor. Mesela ramen yerken olabildiğince ses çıkarmak nezaket göstergesi. Ancak burnunuzu silmek veya hapşırmak, kabalık olarak görülüyor.

Bu alışkanlık, özellikle toplu taşıma araçlarında ve restoranlarda oldukça rahatsız edici bulunuyor. Japonlar hasta olduklarında bile burnunu silmek yerine maske takmayı tercih ediyor.

Sessiz Kalmak Yerine Dinlediğini Gösteren Tepkiler Vermek

Sessiz Kalmak Yerine Dinlediğini Gösteren Tepkiler Vermek

Batı kültüründe karşınızdaki kişi konuşurken sessizce dinlemek saygı göstergesidir. Ancak Japonya’da bu durum soğukluk veya ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Japonlar konuşma sırasında aizuchi denen kısa tepkiler verir; 'hai', 'sou desu ne' veya 'un' gibi ifadelerle sohbetin aktığını belli ederler.

Yani biri sizinle konuşurken sadece kafa sallamak yeterli değil. Arada minik tepkilerle onu dinlediğinizi göstermeniz gerekiyor. Aksi halde Japonya’da konuşmanın ortasında kaybolmuş gibi görünmeniz işten bile değil.

Yanlış Taraftan Yürümek Herkesi Çıldırtıyor

Yanlış Taraftan Yürümek Herkesi Çıldırtıyor

Japonya’da trafik soldan akar, bu yüzden insanlar da genellikle sağdan yürür. Ancak bu kural bile bölgeden bölgeye değişebiliyor. Tokyo’da sağdan yürümek doğruyken, Osaka’da tam tersi şekilde soldan yürümek gerekiyor. Yer altında yönlendirmeler açıkça yazsa da sokakta işler biraz karışabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın