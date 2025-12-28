Doğru Cevaplarına Göre Metal Müzik Bilgini Ölçüyoruz!
Metal dünyasına yakın mısın, yoksa sadece arada bir sevdiğin şarkıları mı açıyorsun? Hadi gel, birkaç efsane parça ve grup üzerinden bakalım gerçekten metalci misin? Hazırsan başlayalım! 👇
1. “War Pigs” hangi grubun politik göndermeleriyle ünlü efsane şarkısıdır?
2. “Only for the Weak” melodik death metal sahnesinin en bilinen parçalarından biri. Peki, hangi grubun eseri?
3. “Before I Forget” parçası ile Grammy kazanan grup hangisi?
4. “Crystal Mountain” parçası aşağıdaki death metal öncülerinden hangisine aittir?
5. “My Curse” ile ortalığı kasıp kavuran metalcore grubunu bul bakalım! 👇
6. “Blackwater Park” albümü hangi grubun ustalık dönemi eseri kabul edilir?
7. “Stargazer” hangi grubun kült olarak kabul edilen parçasıdır?
8. “Aerials” hangi grubun unutulmaz parçalarından biridir?
Metal müzikle yeni tanışmışsın!
Metal müziğe hakim sayılırsın!
İşte gerçek bir metalci! 🤘🔥
