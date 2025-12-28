onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Doğru Cevaplarına Göre Metal Müzik Bilgini Ölçüyoruz!

etiket Doğru Cevaplarına Göre Metal Müzik Bilgini Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.12.2025 - 16:46

Metal dünyasına yakın mısın, yoksa sadece arada bir sevdiğin şarkıları mı açıyorsun? Hadi gel, birkaç efsane parça ve grup üzerinden bakalım gerçekten metalci misin? Hazırsan başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. “War Pigs” hangi grubun politik göndermeleriyle ünlü efsane şarkısıdır?

2. “Only for the Weak” melodik death metal sahnesinin en bilinen parçalarından biri. Peki, hangi grubun eseri?

3. “Before I Forget” parçası ile Grammy kazanan grup hangisi?

4. “Crystal Mountain” parçası aşağıdaki death metal öncülerinden hangisine aittir?

5. “My Curse” ile ortalığı kasıp kavuran metalcore grubunu bul bakalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Blackwater Park” albümü hangi grubun ustalık dönemi eseri kabul edilir?

7. “Stargazer” hangi grubun kült olarak kabul edilen parçasıdır?

8. “Aerials” hangi grubun unutulmaz parçalarından biridir?

Metal müzikle yeni tanışmışsın!

Sen metal dünyasında yeni yeni ısınıyor gibisin. Bazı şarkıları biliyorsun ama çoğu hala birbirine karışıyor. Kabul edelim, bazı sorular zordu ama metal müziği keşfettikçe hepsi senin favorilerin olacak! Asıl keyifli kısım da bu keşfetme süreci zaten. Biraz klasik albüm açıp arka planda dinlesen bile kulakların hemen alışır. Bu test senin için başlangıç çizgisi olsun, devamı mutlaka gelir!

Metal müziğe hakim sayılırsın!

Sen bu işi yavaş yavaş çözüyorsun belli! Hem sevdiğin gruplar var hem de yeni şeylere açıksın. Şarkıların çoğunu doğru bilmen zaten sağlam bir müzik kulağın olduğunu gösteriyor. Metalin derinliklerine biraz daha dalarsan, özellikle birkaç grubun diskografisine girersen, bir sonraki testte full çekersin! Güzel bir tempoyla ilerliyorsun, devam et! 🤘

İşte gerçek bir metalci! 🤘🔥

Sen metal dünyasını bayağı benimsemişsin. Hem klasik parçaları hem de türün ağır toplarını çok iyi biliyorsun! Metal senin için sadece bir müzik türü değil; enerjisi, tavrı, ruhu sende resmen yer etmiş. Bu test sana muhtemelen kolay geldi biliyoruz! Çünkü sen zaten bu dünyaya sonradan girmemiş, adeta bu dünyada doğmuşsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın