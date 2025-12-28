Doğru Cevaplarına Göre Metal Müzik Bilgini Ölçüyoruz!

Sen metal dünyasını bayağı benimsemişsin. Hem klasik parçaları hem de türün ağır toplarını çok iyi biliyorsun! Metal senin için sadece bir müzik türü değil; enerjisi, tavrı, ruhu sende resmen yer etmiş. Bu test sana muhtemelen kolay geldi biliyoruz! Çünkü sen zaten bu dünyaya sonradan girmemiş, adeta bu dünyada doğmuşsun!