Tek Kelime Dahi Etmedi: Japonya’da 20 Yıl Eşiyle Konuşmayan Adamın Şaşırtan Nedeni

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 11:00

Evlilikte mutlu kalmanın sırrı hep tartışılır. İyi iletişim olmazsa olmaz deriz çoğu zaman. Ama Japonya’dan çıkan bir hikaye bu algıyı yerle bir etti. Otou Katayama isimli bir adam, tam 20 yıl boyunca eşi Yumi ile tek kelime konuşmadı. Aynı evde, aynı sofrada ama sessizlik içinde geçen yıllar herkesi şaşkına çevirdi. Daha da ilginci, bu sessizliğin arkasındaki neden sandığınızdan çok farklıydı.

1997’de başlayan sessizlik, Katayama ailesinin hayatını bambaşka bir hale getirdi.

Otou Katayama, eşiyle konuşmayı tamamen kesti. Evde çocuklarıyla ve Yumi ile yaşamaya devam etse de iletişim sadece jestler ve mimiklerle sınırlıydı. Onayını başını sallayarak verir, hoşnutsuzluğunu mırıldanarak belli ederdi.

Yumi Katayama ise yıllar boyunca eşinden tek kelime duyamadı. Buna rağmen boşanmayı hiç düşünmedi. Hatta bu süreçte aileye üçüncü çocuk katıldı. Çocuklar büyüdükçe anne ve babalarının arasında gerçek bir konuşma hiç olmadığını fark etmişti.

Aradan geçen yılların ardından Katayama, sessizliğinin nedenini açıkladı.

Söylediğine göre, eşi Yumi’nin tüm ilgisi çocuklarına yönelmişti. Kendisine gereken dikkatin verilmediğini düşündü. Önce içten içe alındı, sonra bu durum kıskançlığa dönüştü. Çocuklarıyla bu kadar ilgilenmesinden rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

Başlangıçta kısa sürecek bir küslük sandığı bu durum, giderek alışkanlığa dönüştü. Öyle ki yıllar boyunca sessizliği bozamadı. Bu süreç, çocuklar için de zorlayıcı oldu. Çünkü onların hatırladığı tek şey, birbirine hiç konuşmayan bir anne-baba figürüydü.

20 yıl sonra artık yetişkin olan çocuklar harekete geçti.

Duruma bir son vermek için bir televizyon programına başvurdular. Hokkaido Televizyonu, anne ve babalarını ilk buluştukları parka davet etti. Katayama çifti orada bir araya geldi, bu sırada çocukları ve izleyiciler de onları izliyordu.

Başta oldukça zorlanan Otou Katayama, sonunda sessizliğini bozdu. Eşine yıllarca süren sessizliğiyle onu üzdüğünü kabul etti. Zorluklara rağmen yanında olduğu için Yumi’ye teşekkür etti. Yumi ise gözyaşları içinde yıllardır beklediği bu anı yaşadı. Böylece tam 20 yıl süren sessizlik, canlı yayında sona erdi.

