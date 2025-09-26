Tek Kelime Dahi Etmedi: Japonya’da 20 Yıl Eşiyle Konuşmayan Adamın Şaşırtan Nedeni

Söylediğine göre, eşi Yumi’nin tüm ilgisi çocuklarına yönelmişti. Kendisine gereken dikkatin verilmediğini düşündü. Önce içten içe alındı, sonra bu durum kıskançlığa dönüştü. Çocuklarıyla bu kadar ilgilenmesinden rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

Başlangıçta kısa sürecek bir küslük sandığı bu durum, giderek alışkanlığa dönüştü. Öyle ki yıllar boyunca sessizliği bozamadı. Bu süreç, çocuklar için de zorlayıcı oldu. Çünkü onların hatırladığı tek şey, birbirine hiç konuşmayan bir anne-baba figürüydü.