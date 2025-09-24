Turta Tarifi Gönderdi: Bir Adam İş Başvurularındaki Yapay Zeka CV Taramasını Böyle İfşa Etti!

ATS yani Aday Takip Sistemi, şirketlerin başvuruları yönetmek için uzun zamandır kullandığı yazılımlardan biri. Bu sistemler özgeçmişleri belirli kriterlere göre tarar ve uygun bulunmayanları otomatik olarak eleyebilir. Hatta bugün Fortune 500 şirketlerinin büyük çoğunluğu bile ATS kullanıyor.

CV’nizde gerekli anahtar kelimeler yer almıyorsa, çok nitelikli olsanız bile ilk aşamada reddedilmeniz imkansız değil. Artık CV hazırlarken insan kaynaklarının ilgisini çekmek kadar yapay zekanın süzgecinden geçmek de gerekiyor.