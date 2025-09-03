onedio
Türkiye’de Bir İlk: Yapay Zeka İçin Kanun Teklifi! Uymayana Para Cezası ve Hapis Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 17:16

TBMM’de bir ilk gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez yapay zeka kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifine göre yapay zekanın kötüye kullanımı sonucunda para cezası ve hapis var. Teklif MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk tarafından hazırlandı. Kanun teklifinde kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içerisinde kaldırılması zorunlu kılındı. Kaldırılmayan içeriklere ise erişim engeli uygulanabilecek. 

İşte yapay zeka kanun teklifinin detayları...

Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka kanunu geliyor.

Yapay zeka kanun teklifi MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk tarafından Meclis’e sunuldu. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu kanun teklifinin içeriği de merak edildi. 

Kanun teklifinin yapay zekanın kötü kullanımının önüne geçmek için hazırlandığı bildirildi. Hazırlanan kanun teklifine göre 6 saat içinde kaldırılmayan içerikler için 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve hapis cezası öngörülüyor.

Yapay zeka kanun teklifinin detayları ne?

Meclis'e sunulan teklifte, yapay zeka sistemlerinin hukuki çerçevesinin netleştirilmesi bekleniyor. Kanun teklifinin detaylarında ise kullanıcı ve geliştiricilerin sorumluluklarının açıkça tanımlanması, kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması, ayrımcı veri setlerinin yasaklanması, seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda BTK’ya acil müdahale yetkisi verilmesi gibi düzenlemeler yer aldı.

DEEPFAKE İÇERİKLERE İBARE KONULMASI ZORUNLU

Kanun teklifinde ayrıca, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklerin açık şekilde 'yapay zeka tarafından üretilmiştir' ibaresiyle belirtilmesi zorunlu kılındı.

10 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

Yasa taslağında yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcılara ve geliştiricilere 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve erişim engeli yaptırımları öngörülüyor.

"Kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu."

Kanun teklifinde imzası bulunan Halil Öztürk, şunları dedi:

'Hazırlanan teklifle birlikte, yapay zeka kavramı ilk kez net bir şekilde tanımlanıyor. Yapay zekâya suç unsuru oluşturacak komut veren kişiler doğrudan fail sayılarak TCK 125. madde kapsamına alınıyor. Ayrıca, kişilik haklarına aykırı veya kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu hale getiriliyor, aksi halde erişim engeli uygulanıyor.'

