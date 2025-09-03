Türkiye’de Bir İlk: Yapay Zeka İçin Kanun Teklifi! Uymayana Para Cezası ve Hapis Var
TBMM’de bir ilk gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez yapay zeka kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifine göre yapay zekanın kötüye kullanımı sonucunda para cezası ve hapis var. Teklif MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk tarafından hazırlandı. Kanun teklifinde kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içerisinde kaldırılması zorunlu kılındı. Kaldırılmayan içeriklere ise erişim engeli uygulanabilecek.
İşte yapay zeka kanun teklifinin detayları...
Türkiye’de bir ilk: Yapay zeka kanunu geliyor.
Yapay zeka kanun teklifinin detayları ne?
"Kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu."
