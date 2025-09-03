Türkiye’de Bir İlk: Yapay Zeka İçin Kanun Teklifi! Uymayana Para Cezası ve Hapis Var

Meclis'e sunulan teklifte, yapay zeka sistemlerinin hukuki çerçevesinin netleştirilmesi bekleniyor. Kanun teklifinin detaylarında ise kullanıcı ve geliştiricilerin sorumluluklarının açıkça tanımlanması, kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması, ayrımcı veri setlerinin yasaklanması, seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda BTK’ya acil müdahale yetkisi verilmesi gibi düzenlemeler yer aldı.

DEEPFAKE İÇERİKLERE İBARE KONULMASI ZORUNLU

Kanun teklifinde ayrıca, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklerin açık şekilde 'yapay zeka tarafından üretilmiştir' ibaresiyle belirtilmesi zorunlu kılındı.

10 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

Yasa taslağında yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcılara ve geliştiricilere 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve erişim engeli yaptırımları öngörülüyor.