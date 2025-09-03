onedio
Hurafe Reis'ten Skandal Sözler: "Çocuğunu Doktor, Mühendis Yaparsan Seni Huzurevine Koyar"

Hurafe Reis'ten Skandal Sözler: “Çocuğunu Doktor, Mühendis Yaparsan Seni Huzurevine Koyar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.09.2025 - 16:19

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve tepki çeken Hurafe Reis lakaplı Muhammed Mardini, yine skandal açıklamalara imza attı. TikTok'ta '@tarikatifsa' isimli hesaptan paylaşılan bir videoda Mardini'nin söyledikleri aklın sınırını zorladı. Küçük yaştaki çocukların önünde konuşan Mardini'nin 'Çocuğunu doktor, mühendis yaparsan seni huzurevine koyar' sözlerine tepki yağdı.

Hurafe Reis lakaplı şahsın akılalmaz sözleri şöyle:

“Çocuğunu mühendis, doktor, beyefendi yaparsan o da seni huzurevine koyar. Sonra adam ağlıyor… ‘Hocam evladım beni dışarı attı’ diye. Senin yüzünden attı. Gördün mü? Siz de çocuklarınızın sizi atmasını istemiyorsanız; huzurevine, huzursuzluk evine göndermesini istemiyorsan çocuğunu yetiştir. Yetiştiremiyorsan yetişerecek kimselere ver. Elini öperler, duanı alırlar, sana hürmet ederler.”

Muhammed Mardini'nin sözlerine gelen tepkiler şöyle:

