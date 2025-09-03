Hurafe Reis'ten Skandal Sözler: “Çocuğunu Doktor, Mühendis Yaparsan Seni Huzurevine Koyar”

“Çocuğunu mühendis, doktor, beyefendi yaparsan o da seni huzurevine koyar. Sonra adam ağlıyor… ‘Hocam evladım beni dışarı attı’ diye. Senin yüzünden attı. Gördün mü? Siz de çocuklarınızın sizi atmasını istemiyorsanız; huzurevine, huzursuzluk evine göndermesini istemiyorsan çocuğunu yetiştir. Yetiştiremiyorsan yetişerecek kimselere ver. Elini öperler, duanı alırlar, sana hürmet ederler.”