Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
03.09.2025 - 15:47

Fazla kilo pek çok sağlık sorununu doğuruyor. Uzmanlara göre dengeli ve sağlıklı kilo vermek oldukça önemli. Dengeli beslenme, hareket ile birleşince ortaya ağızlara açık bırakan değişimler çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimlerini gururla paylaşarak herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

1. 111 kilodan 59 kiloya👇🏻

'Yaklaşık 3 yıllık serüven. Kendimi başka bir kız gibi hissediyorum.'

2. 176 kilodan 87 kiloya👇🏻

'Ekmeği özlüyorum ama şu an burada olmak istediğim için mutluyum.'

3. 150 kilodan 90 kiloya👇🏻

'Yaşlanıyorum ama şimdi 20 yıllık diyet/hareketsizlik hasarını düzeltmek için elimden geleni yapıyorum.'

4. 111 kilodan 76 kiloya👇🏻

'Aynaya baktım ve gördüğüm şeyden nefret ettim, bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim.'

5. 105 kilodan 60 kiloya👇🏻

'Hayatımın böyle olabileceğini asla düşünmezdim!'

6. 86 kilodan 54 kiloya👇🏻

'Oğlumun doğumundan sonraki 2 yılı tekrar sağlıklı bir şekilde geçirdim. Sonunda hedefime ulaştım, şimdi kaslarımı sıkılaştırmaya ve geliştirmeye çalışıyorum.'

7. 111 kilodan 73 kiloya👇🏻

'Hedef kiloma (71 kg) yaklaşıyorum ve yolculuğumu sizinle paylaşmak istedim!'

8. 137 kilodan 65 kiloya👇🏻

'Hayatınızı daha iyi bir şekilde kontrol altına almanın verdiği hisle hiçbir şey kıyaslanamaz.'

9. 122 kilodan 76 kiloya👇🏻

'8 aylık değişim.'

10. 113 kilodan 63 kiloya👇🏻

'Zorlu ama ödüllendirici bir yolculuktu! Süreç boyunca defalarca pes ettim ama tekrar ayağa kalktım!'

11. 112 kilodan 68 kiloya👇🏻

'2018'den bu güne...'

12. 184 kilodan 78 kiloya👇🏻

'2023'te, sıradan günlük aktivitelerle kendimi bu kadar bitkin hissetmekten yorulduğuma karar verdim. Sevdiklerimle olabildiğince uzun süre anılar biriktirmenin onurunu yaşamak için sağlığımı iyileştirmek istedim. Hâlâ katetmem gereken biraz yol var ama bu noktaya gelmemizi sağlamak için ilk adımları atan eski benle gurur duyuyorum.'

13. 122 kilodan 71 kiloya👇🏻

'2022'de 175'e düştüm, bir süre devam ettim, sonra beni gerçekten çok uykulu yapan OKB yönetimi için bir ilaç kullanmaya başladım. Bu ilaçla tekrar 240'a çıktım. İştah artışı gibi bir yan etkisi var, muhtemelen yaşadım, ama bence sürekli yorgun olmak kilo almama en çok katkıda bulunan şeydi. Sadece 8 saatlik bir ders günü çalışmak bile beni çok yordu, bu yüzden bunun üzerine egzersiz yapmak imkansız geldi. 

Sonra her gün uzun şekerlemeler yapardım. Öğle şekerlemelerimden açlıktan ölüyor ve akıllıca seçimler yapacak iradeden yoksun bir şekilde uyanırdım. Şu anda 72 kiloyum ve hala yavaş yavaş kilo veriyorum. Hedef kilom 68 civarı ve şu anda ayda 0,5-1 kilo civarında veriyorum. Başladığımdan çok daha yavaş ama sağlıklı hissediyorum.'

14. 158 kilodan 94 kiloya👇🏻

'Hala haftada 5-6 kez spor salonuna gidiyorum ve ağırlık kaldırma programım olarak Üst/Alt (4 gün) egzersizlerini ve biraz kardiyo (ağırlık kaldırmadan 30-45 dakika ve 1-2 gün kardiyoya ayrılmış) yapıyorum. Son zamanlarda işe gidip eve dönerken bisiklete daha çok biniyorum (toplamda 45-50 dakika, yani her iki yönde de yaklaşık 22-25 dakika). İşyerinde bütün gün ayaktayım, yürüyorum ve/veya hareket ediyorum, bu yüzden gün içinde çok fazla adım atmak bana yardımcı oluyor, hafta içi 20.000 adımı rahatlıkla aşıyorum ve hafta sonları canım isterse 10-15.000 adım atabiliyorum.'

15. 129 kilodan 81 kiloya👇🏻

'İlk defa görünüşüm hakkında iyi hissetmeye başlıyorum.'

