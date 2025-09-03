Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Fazla kilo pek çok sağlık sorununu doğuruyor. Uzmanlara göre dengeli ve sağlıklı kilo vermek oldukça önemli. Dengeli beslenme, hareket ile birleşince ortaya ağızlara açık bırakan değişimler çıkıyor. Fazla kilo sorunu yaşayan pek çok kişi bu değişimlerini gururla paylaşarak herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
1. 111 kilodan 59 kiloya👇🏻
2. 176 kilodan 87 kiloya👇🏻
3. 150 kilodan 90 kiloya👇🏻
4. 111 kilodan 76 kiloya👇🏻
5. 105 kilodan 60 kiloya👇🏻
6. 86 kilodan 54 kiloya👇🏻
7. 111 kilodan 73 kiloya👇🏻
8. 137 kilodan 65 kiloya👇🏻
9. 122 kilodan 76 kiloya👇🏻
10. 113 kilodan 63 kiloya👇🏻
11. 112 kilodan 68 kiloya👇🏻
12. 184 kilodan 78 kiloya👇🏻
13. 122 kilodan 71 kiloya👇🏻
14. 158 kilodan 94 kiloya👇🏻
15. 129 kilodan 81 kiloya👇🏻
