Jel Oje Yasaklandı mı? Güzellik Merkezlerine Kritik Uyarı: Elinizdeki Ürünleri Kontrol Edin!
Avrupa Birliği (AB), tırnak jelinde bulunan bir maddenin yasaklandığını duyurdu. Birçok jel ojede bulunan önemli madde 1 Eylül itibarıyla yasaklandı. AB’den kuaför ve güzellik merkezlerine “Elinizdeki ürünleri kontrol edin” uyarısı geldi.
Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından biri de jel oje.
AB'den jel tırnak yasağı.
Güzellik merkezlerine kritik uyarı: Elinizdeki ürünleri kontrol edin!
