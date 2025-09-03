onedio
Jel Oje Yasaklandı mı? Güzellik Merkezlerine Kritik Uyarı: Elinizdeki Ürünleri Kontrol Edin!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.09.2025 - 13:22

Avrupa Birliği (AB), tırnak jelinde bulunan bir maddenin yasaklandığını duyurdu. Birçok jel ojede bulunan önemli madde 1 Eylül itibarıyla yasaklandı. AB’den kuaför ve güzellik merkezlerine “Elinizdeki ürünleri kontrol edin” uyarısı geldi.

Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından biri de jel oje.

Jel oje pek çok kişi için kurtarıcı bir güzellik trendi oldu. Bakımlı el ve bakımlı tırnaklara önem veren kişilerin favori uygulaması olan jel oje uygulamasıyla 1 ay boyunca kalıcı ve gösterişli tırnaklara sahip olabilirsiniz. Jel tırnak, kalıcı oje gibi uygulamaların sağlığa olumsuz etkisinin olup olmadığı hâlâ konuşuluyor. Kimi uzmanlar bu uygulamaların kansere davetiye çıkardığını vurgularken kimisi ise net bir araştırma olmadığını savunuyor.

AB'den jel tırnak yasağı.

Avrupa Birliği (AB) birçok jel ojede bulunan önemli bir maddenin kullanımını 1 Eylül’den itibaren yasaklandı. Bu maddenin adı ise  'Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO).’

TPO isimli madde jel ojenin UV ışığı altında sertleşmesini sağlıyor. Daha önce sadece profesyonel kullanımına izin verilen TPO, artık hiçbir şekilde kullanılmayacak. 

TPO şu an ABD’de serbest. İngiltere’de ise 2026’da yasaklanacak. Avrupa’daki kurumlar hayvan deneylerinde elde edilen sonuçlarla örnek verdi. Mevcut kullanım seviyeleri göz önüne alındığında insan sağlığı açısından doğrudan bir risk olup olmadığının kesinleşmediği dile getirildi.

Güzellik merkezlerine kritik uyarı: Elinizdeki ürünleri kontrol edin!

AB'den kuaför salonları ve güzellik merkezlerine uyarı yapıldı. Merkezlerin elindeki ürünleri kontrol etmeleri ve TPO maddesi bulunan jel ojelerin kullanımına son verilmesi gerektiği bildirildi. Yeni siparişlerde ise tedarikçilerden TPO'suz ürün garantisi almaları için çağrı yapıldı.

