Jel Oje Yasaklandı mı? Güzellik Merkezlerine Kritik Uyarı: Elinizdeki Ürünleri Kontrol Edin!

Jel oje pek çok kişi için kurtarıcı bir güzellik trendi oldu. Bakımlı el ve bakımlı tırnaklara önem veren kişilerin favori uygulaması olan jel oje uygulamasıyla 1 ay boyunca kalıcı ve gösterişli tırnaklara sahip olabilirsiniz. Jel tırnak, kalıcı oje gibi uygulamaların sağlığa olumsuz etkisinin olup olmadığı hâlâ konuşuluyor. Kimi uzmanlar bu uygulamaların kansere davetiye çıkardığını vurgularken kimisi ise net bir araştırma olmadığını savunuyor.