Bilim İnsanları Açıkladı: Karşınızdaki İnsanda Bu Özellik Varsa İlişki Yaşamamalısınız!

Dilara Şimşek
01.09.2025 - 16:19

İlişkinin ilk dönemlerinde karşındaki insanın aslında nasıl biri olduğunu anlamak zor olabilir. Başta samimi ve iyi biri gibi görünseler de, karanlık bir tarafını gizliyor olabilirler. Daily Mail'de yer alan habere göre uzmanlar yeni tanışmaya başladığınız kişinin psikopat olup olmadığını anlamanın önemli bir işareti olduğunu belirtti. Almanya’daki Hochschule Döpfer Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaklaşık 500 yetişkinle anket yaparak uzak durulması gereken ilişkiyi açıkladı. 

Bilim insanları ilişki yaşanılmaması ve uzak durulması gereken kişilerin özelliklerini açıkladı.

500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara kişilik özellikleri, davranışları ve flört uygulamalarını ne derece kullandıkları soruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre flört uygulamalarında daha çok cinsel birliktelik yaşadığını söyleyen erkeklerin psikopati puanları daha yüksek çıktı. 

Araştırmacılar, bu durumun başkalarını sömürme eğilimi ve savunmasız kişileri kolay hedef alma becerisi ile bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Flört uygulamalarında tanıştığı kişiyle cinsel birliktelik yaşayan katılımcıların üçte ikisi erkek.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre çok eşli erkeklerin de psikopati puanları yüksek. Psikopati; acımasızlık, empati ve vicdan eksikliği, yüzeysel cazibe, manipülasyon, dürtüsellik, sorumsuzluk ve benmerkezcilik ile tanımlanıyor.

Araştırmacılara göre bu özellikler, kısa süreli ilişkiler ya da tek gecelik birliktelikler için uygun kişileri seçme konusunda da avantaj sağlıyor. Araştırma, Cyberpsychology, Behavior and Social Networking dergisinde yayımlandı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
