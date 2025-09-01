Bilim İnsanları Açıkladı: Karşınızdaki İnsanda Bu Özellik Varsa İlişki Yaşamamalısınız!

500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara kişilik özellikleri, davranışları ve flört uygulamalarını ne derece kullandıkları soruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre flört uygulamalarında daha çok cinsel birliktelik yaşadığını söyleyen erkeklerin psikopati puanları daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar, bu durumun başkalarını sömürme eğilimi ve savunmasız kişileri kolay hedef alma becerisi ile bağlantılı olabileceğini söylüyor.