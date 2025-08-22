Araştırmalara Göre İnternetten Tanışan Çiftler Daha Mutsuz
Günümüzde pek çok kişi ilişkilerini çevrim içi uygulamalar sayesinde kuruyor. Ancak yapılan kapsamlı bir araştırma, bu ilişkilerin uzun vadede sanıldığı kadar mutlu olmadığını ortaya çıkardı. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaya göre, internette tanışan çiftler ilişkilerinde daha mutsuz olduklarını dile getirdi. Buna karşın arkadaş çevresi, okul ya da iş ortamında tanışan çiftler daha fazla yakınlık, tutku ve bağlılık yaşıyor.
Araştırma, internetten tanışan çiftlerin mutsuzluk seviyesini ortaya koydu.
Seçenek fazlalığı, mutluluk yerine kafa karışıklığı getiriyor.
Gerçek hayatta tanışan çiftlerde uyum ve bağlılık daha güçlü.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
