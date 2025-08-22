Araştırmalara Göre İnternetten Tanışan Çiftler Daha Mutsuz

50 farklı ülkeden 6 binden fazla kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 16’sının partnerleriyle internet üzerinden tanıştığı belirlendi. Bu oran 2010 sonrasında yüzde 21’e yükseldi. Ancak veriler, çevrim içi tanışan çiftlerin ilişkilerinde daha mutsuz olduklarını, aşkın daha zayıf hissedildiğini ve bağlılığın daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre bunun temel nedeni, çevrimdışı tanışan kişilerin daha fazla ortak paydada buluşması. Eğitim düzeyi, kültürel arka plan ve yaşam deneyimleri gibi benzerlikler ilişkilerin daha güçlü olmasına katkı sağlıyor.