Araştırmalara Göre İnternetten Tanışan Çiftler Daha Mutsuz

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 13:23

Günümüzde pek çok kişi ilişkilerini çevrim içi uygulamalar sayesinde kuruyor. Ancak yapılan kapsamlı bir araştırma, bu ilişkilerin uzun vadede sanıldığı kadar mutlu olmadığını ortaya çıkardı. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaya göre, internette tanışan çiftler ilişkilerinde daha mutsuz olduklarını dile getirdi. Buna karşın arkadaş çevresi, okul ya da iş ortamında tanışan çiftler daha fazla yakınlık, tutku ve bağlılık yaşıyor.

Araştırma, internetten tanışan çiftlerin mutsuzluk seviyesini ortaya koydu.

50 farklı ülkeden 6 binden fazla kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 16’sının partnerleriyle internet üzerinden tanıştığı belirlendi. Bu oran 2010 sonrasında yüzde 21’e yükseldi. Ancak veriler, çevrim içi tanışan çiftlerin ilişkilerinde daha mutsuz olduklarını, aşkın daha zayıf hissedildiğini ve bağlılığın daha düşük olduğunu gösterdi. 

Araştırmacılara göre bunun temel nedeni, çevrimdışı tanışan kişilerin daha fazla ortak paydada buluşması. Eğitim düzeyi, kültürel arka plan ve yaşam deneyimleri gibi benzerlikler ilişkilerin daha güçlü olmasına katkı sağlıyor.

Seçenek fazlalığı, mutluluk yerine kafa karışıklığı getiriyor.

Araştırmacılar, partner seçiminde seçenek bolluğunun ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Yüzlerce profili incelemek, doğru kişiyi bulma sürecinde seçenek yüklemesi dediğimiz durumu yaratıyor. Bu da kişilerin sürekli daha iyisini aramasına, mevcut partneri sorgulamasına ve ilişkiden mutsuz olmasına yol açıyor. 

Ayrıca çevrim içi ortamların kısa vadeli ilişkilere daha fazla odaklanması, uzun vadeli mutluluğun önüne geçiyor.

Gerçek hayatta tanışan çiftlerde uyum ve bağlılık daha güçlü.

Arkadaş çevresi, okul, iş ortamı ya da tesadüfi karşılaşmalarla başlayan ilişkilerin daha sağlam bir temele oturduğu vurgulanıyor. Çünkü bu çiftler genellikle benzer sosyal çevrelere, eğitim seviyelerine ve değerler sistemine sahip oluyor. Bu da ilişkilerde daha güçlü bir sosyal destek, uyum ve kabul sağlıyor. 

Araştırmaya göre, internette tanışan çiftler de mutlu ilişkiler kurabiliyor. Ancak ortalamaya bakıldığında gerçek hayatta tanışan çiftlerin daha uyumlu oldukları ve mutsuzluk oranlarının çok daha düşük olduğu dikkat çekiyor.

