Yeni İlişki Trendi Alarmı! İlişkilerde “Roaching” Ne Demek?

Roaching, bir kişinin aynı anda birden fazla kişiyle görüşmesine rağmen bunu saklaması anlamına geliyor. Yani bir kişiyle düzenli görüşürken aslında arka planda farklı insanlarla da iletişimde kalmak ve bunu karşı taraftan gizlemek, roaching olarak tanımlanıyor.

İsmin seçilmesinin nedeni de oldukça dikkat çekici. Bir hamamböceği gördüğünüzde aslında gözle görülmeyen başka böceklerin de etrafta olma ihtimalinin yüksek olması gibi, bir kişinin tek bir gizli partneri varsa bunun daha fazlası olabileceği düşünülüyor.