Yeni İlişki Trendi Alarmı! İlişkilerde “Roaching” Ne Demek?
Son yıllarda ilişkilerde farklı davranış biçimlerini tanımlayan kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Ghosting, snowmanning derken şimdi de “roaching” terimi gündemde. Modern flört kültürünün bir yansıması olan bu kavram, özellikle uygulama üzerinden tanışan kişiler arasında yaygınlaşıyor. Peki roaching ne demek, neden bu kadar tartışılıyor ve ilişkilerde hangi sorunlara yol açıyor?
Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roaching nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roaching ile aldatma arasındaki fark ne?
Roaching nasıl anlaşılır ve nasıl önlenir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın