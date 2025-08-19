onedio
Yeni İlişki Trendi Alarmı! İlişkilerde “Roaching” Ne Demek?

Gökçe Cici
19.08.2025 - 22:52

Son yıllarda ilişkilerde farklı davranış biçimlerini tanımlayan kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Ghosting, snowmanning derken şimdi de “roaching” terimi gündemde. Modern flört kültürünün bir yansıması olan bu kavram, özellikle uygulama üzerinden tanışan kişiler arasında yaygınlaşıyor. Peki roaching ne demek, neden bu kadar tartışılıyor ve ilişkilerde hangi sorunlara yol açıyor?

Roaching nedir?

Roaching, bir kişinin aynı anda birden fazla kişiyle görüşmesine rağmen bunu saklaması anlamına geliyor. Yani bir kişiyle düzenli görüşürken aslında arka planda farklı insanlarla da iletişimde kalmak ve bunu karşı taraftan gizlemek, roaching olarak tanımlanıyor. 

İsmin seçilmesinin nedeni de oldukça dikkat çekici. Bir hamamböceği gördüğünüzde aslında gözle görülmeyen başka böceklerin de etrafta olma ihtimalinin yüksek olması gibi, bir kişinin tek bir gizli partneri varsa bunun daha fazlası olabileceği düşünülüyor.

Roaching ile aldatma arasındaki fark ne?

İlk bakışta aldatma gibi görünen bu davranış aslında farklı bir noktada duruyor. Aldatmadan söz edebilmek için iki kişinin açıkça “sadece birbirimizle görüşüyoruz” diye tanımladığı bir ilişki gerekiyor. Roaching ise daha çok belirsizlikten besleniyor. 

Yani taraflardan biri net olarak ilişkiyi tanımlamıyor, eksik bilgi veriyor ya da sorulara kaçamak cevaplarla yaklaşarak aslında gerçeği saklıyor. Bu nedenle etik açıdan gri bir alanda duruyor. Gizlilik ve saklama hali, karşı tarafın yanlış bir algıyla ilişkiyi sürdürmesine yol açtığı için tartışmalı kabul ediliyor.

Roaching nasıl anlaşılır ve nasıl önlenir?

Uzmanlara göre roaching’in belli başlı işaretleri var. Sürekli planları iptal eden, ilişkiyi tanımlamaktan kaçınan, son dakika bahaneleriyle buluşmalara gelmeyen veya sık sık ortadan kaybolan kişiler, roaching ihtimalini düşündürebiliyor.

Bundan korunmanın yolu ise açık iletişimden geçiyor. İlişkinin başında beklentileri net olarak konuşmak, bu konuda netlik sağlıyor. Eğer karşı taraf dürüstse sorun olmuyor ama saklama eğilimindeyse bu durum kolayca ortaya çıkabiliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
