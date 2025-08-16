ABD'de Boynuzlu Gibi Görünen Tavşanlar Viral Oldu: Uzmanlar "Sakin Olun" Dedi
Colorado’nun Fort Collins kentinde çekilen tavşan fotoğrafları dikkat çekti. Hayvanların kafalarındaki çıkıntılar boynuz gibi görünüyordu ve kareler hızla yayıldı. Görüntüler korku filmi sahnelerini andırsa da uzmanlar panik yapmaya gerek olmadığını belirtti. Nedeni, tavşanlarda siğil benzeri kabartılara yol açan Shope papillomavirüsü olarak açıklandı.
Boynuz gibi görünen çıkıntıların nedeni ne?
Aslında bu durum yeni değil.
Colorado Doğa ve Yaban Hayatı Kurumu’ndan Kara Van Hoose, yaz aylarında bu tarz bildirimlerin arttığını söyledi.
