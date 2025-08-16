onedio
ABD'de Boynuzlu Gibi Görünen Tavşanlar Viral Oldu: Uzmanlar "Sakin Olun" Dedi

Gökçe Cici
16.08.2025 - 13:27

Colorado’nun Fort Collins kentinde çekilen tavşan fotoğrafları dikkat çekti. Hayvanların kafalarındaki çıkıntılar boynuz gibi görünüyordu ve kareler hızla yayıldı. Görüntüler korku filmi sahnelerini andırsa da uzmanlar panik yapmaya gerek olmadığını belirtti. Nedeni, tavşanlarda siğil benzeri kabartılara yol açan Shope papillomavirüsü olarak açıklandı.

Boynuz gibi görünen çıkıntıların nedeni ne?

Fort Collins’te görülen tavşanlarda, bilim dünyasında uzun süredir bilinen Shope papilloma virüsü tespit edildi. Bu virüs, tavşanların yüzünde siğil benzeri kabartılar oluşturuyor. Çıkıntılar zamanla uzadığında dışarıdan bakıldığında boynuz gibi görünebiliyor. 

Kentte paylaşılan görüntülerdeki tavşanlara “Frankenştayn tavşanları”, “iblis tavşanlar” ve “zombi tavşanlar” gibi lakaplar takıldı. Her ne kadar korkutucu görünse de uzmanlar bu tablonun çoğu zaman tavşanlar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

Aslında bu durum yeni değil.

Yaklaşık bir asırdır bilinen bu virüs, Kuzey Amerika’daki ünlü “jackalope” efsanesine bile ilham verdi. Bu halk inanışında tavşanlar geyik boynuzlarıyla betimleniyordu. Bilimsel açıdan ise Shope papilloma virüsü oldukça önemli bir yere sahip. 

Çünkü bu virüsün araştırılması, virüsler ile kanser arasındaki bağlantıyı anlamaya katkı sağladı. İnsanlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV ile ilgili çalışmalara da temel oluşturdu. Virüs, 1930’larda hastalığı keşfeden Rockefeller Üniversitesi’nden Dr. Richard E. Shope’un adıyla anılıyor.

Colorado Doğa ve Yaban Hayatı Kurumu’ndan Kara Van Hoose, yaz aylarında bu tarz bildirimlerin arttığını söyledi.

Yaz mevsiminde pireler ve keneler daha aktif hale geliyor ve virüsü tavşanlar arasında daha kolay taşıyor. Ancak uzmanlara göre durum insanlara ya da evcil hayvanlara geçmiyor. 

Tavşanlarda görülen kabartılar genellikle zararsız ve bağışıklık sistemi güçlü olan hayvanlarda kendiliğinden kayboluyor. Sadece göz ya da ağız çevresine çıkmaları halinde beslenmeyi zorlaştırarak hayati risk oluşturabiliyor.

