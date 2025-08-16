ABD'de Boynuzlu Gibi Görünen Tavşanlar Viral Oldu: Uzmanlar "Sakin Olun" Dedi

Yaklaşık bir asırdır bilinen bu virüs, Kuzey Amerika’daki ünlü “jackalope” efsanesine bile ilham verdi. Bu halk inanışında tavşanlar geyik boynuzlarıyla betimleniyordu. Bilimsel açıdan ise Shope papilloma virüsü oldukça önemli bir yere sahip.

Çünkü bu virüsün araştırılması, virüsler ile kanser arasındaki bağlantıyı anlamaya katkı sağladı. İnsanlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV ile ilgili çalışmalara da temel oluşturdu. Virüs, 1930’larda hastalığı keşfeden Rockefeller Üniversitesi’nden Dr. Richard E. Shope’un adıyla anılıyor.