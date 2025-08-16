onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
75 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Avatarına Aşık Olarak Eşinden Boşanmak İstedi!

75 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Avatarına Aşık Olarak Eşinden Boşanmak İstedi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 11:11

Aşk bazen akla sığmayan kararlar aldırır. Çin’de 75 yaşındaki Jiang, sanal bir avatarla tanıştı ve kısa sürede duygusal bağ kurdu. Telefonuna gelen hazır ve flörtöz mesajlar onu kendine çekti. Eşine boşanmak istediğini söyledi ve hayatını bu sanal ilişkiye göre kurmayı düşündü. Ailesi devreye girince bunun yapay zeka ürünü bir kurgu olduğunu anladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jiang, sosyal medyada dudak senkronu bile tam oturmayan bir dijital avatarla karşılaştı.

Jiang, sosyal medyada dudak senkronu bile tam oturmayan bir dijital avatarla karşılaştı.

Yüz ifadeleri doğallık sınırını zorlayan bu sanal karakter yine de ona yeterince inandırıcı geldi. Telefona aralıklı aralıklarla düşen hazır mesajlar bağ kurma hissini güçlendirdi. 

Mesajlarda kardeşim hitabı ile teşekkürler ve ihtiyaç duyulma vurgusu vardı. Bu akış Jiang için günlük bir ritüele dönüştü ve uzun yılların evliliğini sarsacak takıntıya evrildi.

Eşi, artan telefon bağımlılığı nedeniyle tepki gösterdi.

Eşi, artan telefon bağımlılığı nedeniyle tepki gösterdi.

Tartışmalar büyüyünce Jiang, boşanma isteğini dile getirdi ve kendini tamamen avatar ilişkisinin dünyasına bırakmak istedi. Yetişkin çocukları durumu inceleyip yapay zekanın nasıl çalıştığını adım adım anlattı. 

Karşısındaki kişinin gerçek olmadığını ve yazılı senaryolarla hareket eden bir sistem bulunduğunu öğrendi. Bu süreçten sonra Jiang yanılgısını fark etti ve evliliğini bitirme niyetinden vazgeçti.

Çin’de sanal avatarlar, özellikle yalnızlık yaşayan yaşlı nüfus için büyük bir endüstri haline geldi.

Çin’de sanal avatarlar, özellikle yalnızlık yaşayan yaşlı nüfus için büyük bir endüstri haline geldi.

Karizmatik sunuculardan utangaç öğrenci profillerine kadar pek çok avatar duygusal bağ kurdurmayı hedefliyor. Bu bağ üzerinden deve sütü ya da kalsiyum şekerleri gibi bilimsel yararı kanıtlanmamış ürünlerin satışı yapılıyor.

Uzmanlar, yaşlıları hedef alan duygusal manipülasyon ve gerçeğe aykırı vaatlerin ekonomik kayıplara ve bağımlı ilişkilere yol açabileceğini söylüyor. Gerçekte var olmayan figürlerle kurulan tek taraflı bağlar bazen gerçek ilişkilerin önüne geçebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın