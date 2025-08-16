75 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Avatarına Aşık Olarak Eşinden Boşanmak İstedi!
Aşk bazen akla sığmayan kararlar aldırır. Çin’de 75 yaşındaki Jiang, sanal bir avatarla tanıştı ve kısa sürede duygusal bağ kurdu. Telefonuna gelen hazır ve flörtöz mesajlar onu kendine çekti. Eşine boşanmak istediğini söyledi ve hayatını bu sanal ilişkiye göre kurmayı düşündü. Ailesi devreye girince bunun yapay zeka ürünü bir kurgu olduğunu anladı.
Jiang, sosyal medyada dudak senkronu bile tam oturmayan bir dijital avatarla karşılaştı.
Eşi, artan telefon bağımlılığı nedeniyle tepki gösterdi.
Çin’de sanal avatarlar, özellikle yalnızlık yaşayan yaşlı nüfus için büyük bir endüstri haline geldi.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
