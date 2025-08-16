75 Yaşındaki Adam Yapay Zeka Avatarına Aşık Olarak Eşinden Boşanmak İstedi!

Karizmatik sunuculardan utangaç öğrenci profillerine kadar pek çok avatar duygusal bağ kurdurmayı hedefliyor. Bu bağ üzerinden deve sütü ya da kalsiyum şekerleri gibi bilimsel yararı kanıtlanmamış ürünlerin satışı yapılıyor.

Uzmanlar, yaşlıları hedef alan duygusal manipülasyon ve gerçeğe aykırı vaatlerin ekonomik kayıplara ve bağımlı ilişkilere yol açabileceğini söylüyor. Gerçekte var olmayan figürlerle kurulan tek taraflı bağlar bazen gerçek ilişkilerin önüne geçebiliyor.