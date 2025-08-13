Japonya’da Müşterilerin Bilerek Yanlış Sipariş Aldığı Tek Yer: Amacı Tam Olarak O!
Tokyo’da öyle bir restoran var ki, siparişinizin doğru gelmesi aslında istisna. Mantı istersiniz, miso çorbası gelir. Izgara balık beklersiniz, önünüze sushi konur. Garson bazen suyu getirir, bazen de kendisi içer. Ama kimse şikayet etmez, aksine gülümseyerek karşılar. Çünkü burası, demans hastalarının çalıştığı ve “yanlış sipariş” konseptiyle farkındalık yaratan Yanlış Siparişler Restoranı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fikir nasıl doğdu ve ne amaçlıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Garsonlar siparişleri karıştırabiliyor ya da yanlış masaya servis yapabiliyor.
Toplumda demans hastaları genellikle üretken olamayan, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler olarak görülür.
Japonya hızla yaşlanan bir toplum.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın