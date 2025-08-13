Japonya’da Müşterilerin Bilerek Yanlış Sipariş Aldığı Tek Yer: Amacı Tam Olarak O!

Projenin yaratıcısı televizyon yönetmeni Shiro Oguni, bir huzurevi ziyareti sırasında burger siparişi vermiş ama masasına mantı gelmişti. Önce geri göndermeyi düşünse de, etrafındaki insanların keyifli hallerini görünce bu yanlışı kabullenmenin samimi ve insancıl bir yanı olduğunu fark etti.

Bu deneyim ona, demans hastalarının da çalışabileceği, hataların ise sürecin bir parçası olduğu bir restoran fikrini verdi. İlk etkinlik 2017’de, yaklaşık 115 bin dolarlık kitlesel fonla hayata geçti. Ama ise demansın toplumdaki olumsuz algısını kırmak ve insanların birbirine karşı daha anlayışlı olmasını sağlamak.