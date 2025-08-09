Yolcu Gemilerindeki Dışkılar Nereye Gidiyor?

Bir kruvaziyer gemisi, denizin ortasında yüzen dev bir şehir gibidir. Binlerce yolcu ve mürettebat, günlerce denizde seyahat ederken ister istemez büyük miktarda atık ortaya çıkar. Peki, bu gemilerdeki tuvaletlerden gelen insan atıkları, mutfaklardan çıkan yemek artıkları ya da temizlik sularının hepsi nereye gidiyor? Aslında bunun cevabı, gemilerin yolcu katlarının çok altında, kimsenin görmediği karmaşık bir atık yönetim sisteminde saklı.

