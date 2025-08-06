onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Almanya Otobanlarında Yakıt Bitirmek Neden Yasak?

Almanya Otobanlarında Yakıt Bitirmek Neden Yasak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 13:06

Almanya'nın otobanları, hız tutkunlarının hayallerini süsleyen yerler arasında. Bazı bölümlerinde hız limiti olmamasıyla bilinen bu yollar, aslında sıkı kurallarla çevrili. Özellikle yabancı sürücüler için şaşırtıcı olabilecek kurallardan biri de benzinin yolda bitmesinin yasal bir suç sayılması. Çünkü burada sadece hızlı gitmek değil, güvenli gitmek de büyük önem taşıyor. Peki ama yakıtın bitmesi neden böylesine ciddi bir konu?

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yolda kalmak değil, önlem almamak suç sayılıyor.

Yolda kalmak değil, önlem almamak suç sayılıyor.

Otobanda yakıtsız kalmanın ceza alacak bir davranış sayılması ilk bakışta abartılı gelebilir. Ancak Almanya'da bu durum 'öngörülebilir' bir aksaklık olarak değerlendiriliyor. Yani yakıt seviyeni kontrol etmemek, yola hazırlıksız çıkmak, bilerek riske girmek gibi görülüyor. Çünkü otobanda aracın durması, diğer sürücüler için ciddi bir tehlike yaratabiliyor. 

Almanya'da otobanda durmak, geri gitmek, U dönüşü yapmak gibi eylemler zaten yasak. Ama mekanik bir arıza olursa, yani sürücünün kontrolü dışında gelişen bir problem varsa, bu durum cezalandırılmıyor. Benzinin bitmesi ise teknik bir arıza değil, sürücünün kendi ihmali. Dolayısıyla cezadan kaçış yok.

Ceza miktarı değil, yaratılan risk daha ağır basıyor.

Ceza miktarı değil, yaratılan risk daha ağır basıyor.

Otobanda benzin bitirmenin cezası, birkaç dakikalık bir duruş için bile kesilebiliyor. Aracın durması üç dakikayı geçerse durum “park etme” olarak değerlendiriliyor ve ceza artıyor. Ancak asıl önemli olan, duruşun kendisinin yaratabileceği tehlike. 

Saatte 130-150 kilometre hızla giden araçların arasında bir anda duran bir otomobilin yaratacağı sonuç tahmin edilemez. Bu yüzden böyle bir ihmalin sonucunda bir kazaya neden olunursa, 'ağır ihmal' suçlamasıyla da karşı karşıya kalınabiliyor. Yani basit gibi görünen kuralın arkasında oldukça ciddi bir trafik güvenliği mantığı yatıyor.

Oldu ya bir gün Alman otobanında yolda kaldınız, ne olacak peki?

Oldu ya bir gün Alman otobanında yolda kaldınız, ne olacak peki?

Tüm önlemlere rağmen otobanda bir sorun yaşandıysa ya da yakıt tükendiyse, yapılması gereken ilk şey aracı mümkün olduğunca sağa çekmek ve güvenlik şeridine park etmektir. Ardından reflektörlü yelek giyilmeli ve aracın arkasına uyarı üçgeni yerleştirilmelidir. Almanya’da bu ekipmanların araçta bulundurulması yasal bir zorunluluk. Bu nedenle yola çıkmadan önce bagajda yer aldıklarından emin olunmalı.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise, yakıt istasyonuna yürüyerek gitmenin de yasak olduğu. Yardım çağrılırken, yakıt türünün net bir şekilde belirtilmesi faydalı olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın