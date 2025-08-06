Almanya Otobanlarında Yakıt Bitirmek Neden Yasak?
Almanya'nın otobanları, hız tutkunlarının hayallerini süsleyen yerler arasında. Bazı bölümlerinde hız limiti olmamasıyla bilinen bu yollar, aslında sıkı kurallarla çevrili. Özellikle yabancı sürücüler için şaşırtıcı olabilecek kurallardan biri de benzinin yolda bitmesinin yasal bir suç sayılması. Çünkü burada sadece hızlı gitmek değil, güvenli gitmek de büyük önem taşıyor. Peki ama yakıtın bitmesi neden böylesine ciddi bir konu?
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Yolda kalmak değil, önlem almamak suç sayılıyor.
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Ceza miktarı değil, yaratılan risk daha ağır basıyor.
Oldu ya bir gün Alman otobanında yolda kaldınız, ne olacak peki?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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