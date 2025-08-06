Almanya Otobanlarında Yakıt Bitirmek Neden Yasak?

Otobanda yakıtsız kalmanın ceza alacak bir davranış sayılması ilk bakışta abartılı gelebilir. Ancak Almanya'da bu durum 'öngörülebilir' bir aksaklık olarak değerlendiriliyor. Yani yakıt seviyeni kontrol etmemek, yola hazırlıksız çıkmak, bilerek riske girmek gibi görülüyor. Çünkü otobanda aracın durması, diğer sürücüler için ciddi bir tehlike yaratabiliyor.

Almanya'da otobanda durmak, geri gitmek, U dönüşü yapmak gibi eylemler zaten yasak. Ama mekanik bir arıza olursa, yani sürücünün kontrolü dışında gelişen bir problem varsa, bu durum cezalandırılmıyor. Benzinin bitmesi ise teknik bir arıza değil, sürücünün kendi ihmali. Dolayısıyla cezadan kaçış yok.