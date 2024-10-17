Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Dünyamızın Yaklaşık %70'ini Kaplayan Okyanus Sularını Tatlı Su Haline Getiremez miyiz?

Dünyamızın Yaklaşık %70'ini Kaplayan Okyanus Sularını Tatlı Su Haline Getiremez miyiz?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
17.10.2024 - 13:25

Yeryüzündeki tatlı su kaynakları oldukça sınırlı. Peki bu kadar çok suyun olduğu dünyamızda neden tatlı su ihtiyacımızı karşılamak için tuzlu suyu içilebilir hale getiremiyoruz?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk önce şu soruyu cevaplamakla başlayalım: Tuzlu suyu tatlı suya çevirmek mümkün mü?

İlk önce şu soruyu cevaplamakla başlayalım: Tuzlu suyu tatlı suya çevirmek mümkün mü?

Tuzlu suyu kaynatarak tuzdan arındırma yöntemi, en eski ve bilinen su arıtma tekniklerinden biri olan termal damıtma ile yapılabilir. 

Süreç, suyu ısıtarak buharlaştırmayı ve tuz gibi safsızlıkları geride bırakarak buharı yoğunlaştırmayı içerir.

Tuzlu suyun içinde çözünen tuzlar, su molekülleriyle çok güçlü kimyasal bağlar oluşturur ve bu bağları kırmak için büyük miktarda enerji gerekir. Bu da sürecin ekonomik olarak verimsiz hale gelmesine neden olur.

Tuzlu suyun içinde çözünen tuzlar, su molekülleriyle çok güçlü kimyasal bağlar oluşturur ve bu bağları kırmak için büyük miktarda enerji gerekir. Bu da sürecin ekonomik olarak verimsiz hale gelmesine neden olur.

Sadece bu da değil, aynı zamanda büyük miktarda atık su da ortaya çıkar ve çevreye zarar verebilir.

Bir diğer yaygın yöntem olan ters ozmoz, suyu yarı geçirgen bir membran aracılığıyla filtrelemeye dayanır. Membran, suyun geçmesine izin verirken tuz ve diğer kirleticileri dışarıda tutar. Ancak ters ozmoz da düşük verimlilik ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Bir diğer yaygın yöntem olan ters ozmoz, suyu yarı geçirgen bir membran aracılığıyla filtrelemeye dayanır. Membran, suyun geçmesine izin verirken tuz ve diğer kirleticileri dışarıda tutar. Ancak ters ozmoz da düşük verimlilik ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Özellikle ev tipi ters ozmoz makineleri, her 19 litre tatlı su için 76-135 litre arasında suyu atık olarak dışarı atar.

Atık suyu yeniden kullanmak da mümkün değildir, bu da sürecin çevresel maliyetini daha da artırır. Üstelik deniz suyu arıtıldığında geride kalan çok tuzlu atık su deniz yaşamına zarar verebilir.

Atık suyu yeniden kullanmak da mümkün değildir, bu da sürecin çevresel maliyetini daha da artırır. Üstelik deniz suyu arıtıldığında geride kalan çok tuzlu atık su deniz yaşamına zarar verebilir.

Küçük balıklar ve planktonlar arıtma tesislerine çekilerek ölür, bu da deniz ekosistemini olumsuz etkiler.

Küçük balıklar ve planktonlar arıtma tesislerine çekilerek ölür, bu da deniz ekosistemini olumsuz etkiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekonomik açıdan bakıldığında deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek, nehir ya da yeraltı su kaynaklarından su elde etmekten çok daha pahalıdır.

Ekonomik açıdan bakıldığında deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek, nehir ya da yeraltı su kaynaklarından su elde etmekten çok daha pahalıdır.

Örneğin, ABD'de bir metreküp deniz suyunu tatlı suya çevirmek 1-2 dolar arasında bir maliyet yaratırken, aynı miktarda tatlı suyu doğal kaynaklardan elde etmek sadece 10-20 cent’e mal olabilir.

Ayrıca deniz suyu arıtma tesislerinin çevre üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Bu tesisler, deniz yaşamını olumsuz etkileyen atık sular üretir ve bu da su ekosisteminin dengesini bozabilir.

Bu nedenle tuzlu suyu tatlı suya çevirmek, ne ekonomik ne de çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm olarak görülüyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın