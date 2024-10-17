Dünyamızın Yaklaşık %70'ini Kaplayan Okyanus Sularını Tatlı Su Haline Getiremez miyiz?
Dünyamızın Yaklaşık %70'ini Kaplayan Okyanus Sularını Tatlı Su Haline Getiremez miyiz?
Yeryüzündeki tatlı su kaynakları oldukça sınırlı. Peki bu kadar çok suyun olduğu dünyamızda neden tatlı su ihtiyacımızı karşılamak için tuzlu suyu içilebilir hale getiremiyoruz?
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İlk önce şu soruyu cevaplamakla başlayalım: Tuzlu suyu tatlı suya çevirmek mümkün mü?
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Tuzlu suyun içinde çözünen tuzlar, su molekülleriyle çok güçlü kimyasal bağlar oluşturur ve bu bağları kırmak için büyük miktarda enerji gerekir. Bu da sürecin ekonomik olarak verimsiz hale gelmesine neden olur.
Bir diğer yaygın yöntem olan ters ozmoz, suyu yarı geçirgen bir membran aracılığıyla filtrelemeye dayanır. Membran, suyun geçmesine izin verirken tuz ve diğer kirleticileri dışarıda tutar. Ancak ters ozmoz da düşük verimlilik ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıyadır.
Atık suyu yeniden kullanmak da mümkün değildir, bu da sürecin çevresel maliyetini daha da artırır. Üstelik deniz suyu arıtıldığında geride kalan çok tuzlu atık su deniz yaşamına zarar verebilir.
Küçük balıklar ve planktonlar arıtma tesislerine çekilerek ölür, bu da deniz ekosistemini olumsuz etkiler.
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Ekonomik açıdan bakıldığında deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek, nehir ya da yeraltı su kaynaklarından su elde etmekten çok daha pahalıdır.
Ayrıca deniz suyu arıtma tesislerinin çevre üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Bu tesisler, deniz yaşamını olumsuz etkileyen atık sular üretir ve bu da su ekosisteminin dengesini bozabilir.
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