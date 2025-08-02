Takıntıları Var: Asyalı Erkekler Neden Genelde Sakalsızdır?

Koreli ve Japon erkeklerin bir kısmı genetik olarak seyrek sakal yapısına sahip. Bu durum, saç köklerinin testosterona düşük hassasiyet göstermesiyle açıklanıyor. Ayrıca Asyalıların yaşlanma süreçleri daha yavaş olduğundan, yüz kıllarının gelişimi de diğer ırklara göre daha geç ve az olabiliyor. Kısacası mesele sadece tercih değil, biyolojik gerçeklik de sakalsızlığı destekliyor.

Ayrıca Asya’da sakalsız yüz, gençlik ve bakım göstergesi olarak görülüyor. Özellikle Kore'de erkek güzellik standartları pürüzsüz cilt, büyük gözler ve zarif yüz hatları üzerine kurulu. Sakal bu görüntüyü bozan, yaşlı ve bakımsız gösteren detay olarak algılanıyor. K-pop idolleri ve dizi oyuncularının çoğu bu yüzden sakalsız. Ayrıca Koreli erkekler sakal çıkmasın diye lazer epilasyon gibi uygulamalara ciddi yatırımlar yapıyor.