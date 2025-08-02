Takıntıları Var: Asyalı Erkekler Neden Genelde Sakalsızdır?
K-Drama izleyenler ya da Japonya sokaklarında dolaşanlar bu durumu mutlaka fark etmiştir. Asyalı erkeklerin büyük çoğunluğu sakalsız ve pürüzsüz yüzleriyle dikkat çeker. Sakal bırakmak onlar için sıra dışı, hatta bazen uygunsuz bile sayılabilir. Oysa dünyanın pek çok yerinde sakal erkeksi bir sembol olarak görülüyor. Peki Asya ülkelerinde durum neden bu kadar farklı? Gelin, birlikte inceleyelim.
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Kore ve Japon kültürlerinde sakalın geçmişi oldukça karmaşık.
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Her Asyalı erkek sakal bırakmak istemediği için değil; bazıları gerçekten sakal çıkaramıyor.
Bazı Asya ülkelerinde sakallı olmak, iş hayatında profesyonellikten uzak ve disiplinsiz bir imaj yaratabiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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