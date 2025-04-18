Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?

Bu soyadlarının bu kadar yaygın olmasının kökeni, Kore tarihinin derinliklerine dayanıyor. Milattan önce 57 yılında kurulan Silla Krallığı’nda “Kim” soyadını taşıyan bir aile kraliyet ailesi olarak başa geçti ve bu hanedan, ülkeyi yaklaşık 700 yıl boyunca yönetti. “Kim” kelimesi aslında “altın” anlamına geliyor ve zamanla bu isim, sadece kraliyet üyeleri tarafından değil, soylu sınıfın büyük bölümü tarafından da kullanılmaya başlandı.

O dönemlerde soyadına sahip olmak zaten başlı başına ayrıcalıktı ve genellikle sadece aristokratlar soyadı taşırdı. Fakat bu durum yavaş yavaş değişti. Goryeo Hanedanı döneminde krallar, bazı kişilere soyadı vererek onları ödüllendirir hale geldi. Joseon döneminin sonlarına doğru ise halkın büyük bölümü, toplumsal statü kazanmak amacıyla bu prestijli soyadlarını benimsemeye başladı.