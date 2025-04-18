Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?
Kore dizilerinde ya da haberlerinde sürekli aynı soyadları duymak bir yerden sonra dikkatinizi çekmiş olabilir. Kim, Lee ve Park soyadları o kadar sık kullanılıyor ki sanki başka seçenek yokmuş gibi görünüyor. Bu durum öyle yaygın ki, Güney Kore’de neredeyse her iki kişiden biri bu üç isimden birini taşıyor. 'Tesadüf olamaz bu' diyorsanız çok da haksız sayılmazsınız. Çünkü arkasında hem tarihsel hem kültürel oldukça sağlam nedenler yatıyor.
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Her şeyin başlangıcı, krallıklar ve soylular...
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Bugün Güney Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 45’i bu üç soyadı arasında paylaşılıyor.
Kore'deki soyadı sistemi, sadece ismi değil, kökeni de içerdiği için farklı bölgelerden gelen Kim’ler aslında farklı soylardan geliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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