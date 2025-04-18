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Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?

Neden Çoğu Korelinin Soyadı Kim, Park veya Lee'dir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 14:04

Kore dizilerinde ya da haberlerinde sürekli aynı soyadları duymak bir yerden sonra dikkatinizi çekmiş olabilir. Kim, Lee ve Park soyadları o kadar sık kullanılıyor ki sanki başka seçenek yokmuş gibi görünüyor. Bu durum öyle yaygın ki, Güney Kore’de neredeyse her iki kişiden biri bu üç isimden birini taşıyor. 'Tesadüf olamaz bu' diyorsanız çok da haksız sayılmazsınız. Çünkü arkasında hem tarihsel hem kültürel oldukça sağlam nedenler yatıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şeyin başlangıcı, krallıklar ve soylular...

Her şeyin başlangıcı, krallıklar ve soylular...

Bu soyadlarının bu kadar yaygın olmasının kökeni, Kore tarihinin derinliklerine dayanıyor. Milattan önce 57 yılında kurulan Silla Krallığı’nda “Kim” soyadını taşıyan bir aile kraliyet ailesi olarak başa geçti ve bu hanedan, ülkeyi yaklaşık 700 yıl boyunca yönetti. “Kim” kelimesi aslında “altın” anlamına geliyor ve zamanla bu isim, sadece kraliyet üyeleri tarafından değil, soylu sınıfın büyük bölümü tarafından da kullanılmaya başlandı. 

O dönemlerde soyadına sahip olmak zaten başlı başına ayrıcalıktı ve genellikle sadece aristokratlar soyadı taşırdı. Fakat bu durum yavaş yavaş değişti. Goryeo Hanedanı döneminde krallar, bazı kişilere soyadı vererek onları ödüllendirir hale geldi. Joseon döneminin sonlarına doğru ise halkın büyük bölümü, toplumsal statü kazanmak amacıyla bu prestijli soyadlarını benimsemeye başladı.

Bugün Güney Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 45’i bu üç soyadı arasında paylaşılıyor.

Bugün Güney Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 45’i bu üç soyadı arasında paylaşılıyor.

Kim’ler yaklaşık 10.7 milyon kişiyle en büyük grubu oluşturuyor ve bu da toplam nüfusun yüzde 21,5’ine denk geliyor. Onları yüzde 14,7 ile Lee’ler (ya da Yi şeklinde de yazılabiliyor) ve yüzde 8,4 ile Park’lar izliyor. 

İlk 10 sıradaki soyadlar bile toplam nüfusun yüzde 64’üne yakınını oluşturuyor. Özellikle Gimhae, Gyeongju, Miryang ve Jeonju gibi şehirler bu soyadların doğduğu yerler olarak öne çıkıyor. Bu kadar çok kişi aynı soyadı taşıyınca doğal olarak şu soru akla geliyor, 'Hepsi birbiriyle akraba mı?'. Cevabını verelim, hayır!

Kore'deki soyadı sistemi, sadece ismi değil, kökeni de içerdiği için farklı bölgelerden gelen Kim’ler aslında farklı soylardan geliyor.

Kore'deki soyadı sistemi, sadece ismi değil, kökeni de içerdiği için farklı bölgelerden gelen Kim’ler aslında farklı soylardan geliyor.

Yine de çok uzun yıllar boyunca aynı soyadı ve aynı bölgeden gelen iki kişinin evlenmesi yasaktı. Bu yasa, 1997 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunana kadar geçerliliğini korudu. Artık sadece yakın akrabalar arasında evlilik yasak, farklı klanlardan gelen aynı soyadlı çiftlerin evlenmesine ise bir engel yok. Yani aynı üniversitede tanışıp birbirine aşık olan iki Kim, farklı kökenliyse gönül rahatlığıyla evlenebiliyor.

Kore’de 5.582 farklı soyad bulunuyor, ancak bunların büyük kısmı oldukça küçük gruplar. Bu soyadların çoğu ya sadece Korece yazılıyor ya da Çin karakterlerinden türetilmiş.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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