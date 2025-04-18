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26 Dil Biliyorlar: Dünyada Sadece İkisinin Konuşabildiği Dil Yaratan İkiz Kardeşler

26 Dil Biliyorlar: Dünyada Sadece İkisinin Konuşabildiği Dil Yaratan İkiz Kardeşler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 12:29

İkizler arasında özel bir bağ olduğu hep söylenir, değil mi? Kimi zaman bu bağ öyle derin olur ki, kendi kelimelerini, kendi cümle yapılarını yaratırlar. Çocukken başlayan bu oyun gibi dil, çoğu zaman büyüyünce unutulur. Ama bazıları için öyle olmuyor. Michael ve Matthew Youlden’ın hikayesi de tam olarak böyle işte. Gelin bakalım...

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Çocuklukta başlayan gizli dil, zamanla bir yaşam tarzına dönüştü.

Çocuklukta başlayan gizli dil, zamanla bir yaşam tarzına dönüştü.

Dünyada yaklaşık her iki ikizden biri, sadece kendi aralarında anlayabildikleri bir iletişim biçimi geliştiriyor. Bilim insanları buna 'kriptoglosi' ya da 'twin-speak' diyor. Ancak bu özel iletişim şekli genelde birkaç kelimeyle sınırlı kalıyor ve çocuklar büyüdükçe kaybolup gidiyor. 

Youlden ikizleri içinse bu durum tam tersine işledi. Onlar bu dili geliştirdi, kelime dağarcığını büyüttü ve hatta zamanla yazılı hale getirip Latin alfabesiyle kullanılabilir bir forma dönüştürdü. Adını verdikleri bu dil ise Umeri.

Çevreleri, onların farklı dillere karşı erken yaşta ilgi duymalarını sağladı.

Çevreleri, onların farklı dillere karşı erken yaşta ilgi duymalarını sağladı.

İkizler, ilk yurtdışı seyahatlerinde İspanyolca öğrenmeye karar verdiklerinde henüz sekiz yaşındaydılar. Ellerine bir sözlük alıp kelime kelime çeviri yaparak kendi başlarına bu işe giriştiler. Zamanla öğrendikleri İtalyanca, İskandinav dilleri ve diğer birçok dili bir araya getirerek çocukken başlattıkları Umeri’yi daha da geliştirmeye başladılar. Bu süreçte, dillerin yapısını çözmeye başladılar ve Umeri’nin artık sadece oyun değil, gerçek bir dil olduğunu fark ettiler.

İkizler, bu dili hiçbir zaman sır saklamak için yaratmadıklarını özellikle vurguluyor.

İkizler, bu dili hiçbir zaman sır saklamak için yaratmadıklarını özellikle vurguluyor.

Onlara göre Umeri, aralarındaki duygusal bağı yansıtan bir değer. Ailelerinin bu durumu hep desteklemesi de dili kullanmalarını kolaylaştırmış. Özellikle kalabalık aile ortamlarında kendi dillerine geçtiklerinde etraftakiler 'Yine dil işine daldılar' diyerek olaya alışık bir şekilde yaklaşmış. Bu sayede, konuşmalarını saklamaya ya da utanmaya gerek duymamışlar. Uzmanlar da bu tarz özel dillerin, sıkı ilişkilerde ortaya çıkmasının oldukça doğal olduğunu söylüyor.

Bugün 25 farklı dili konuşabilen Matthew ve Michael, Umeri’yi konuşmaya hala devam ediyor.

Bugün 25 farklı dili konuşabilen Matthew ve Michael, Umeri’yi konuşmaya hala devam ediyor.

Hatta bu dil sayesinde kendi dil koçluğu şirketlerini bile kurdular. Biri Basque Country’de, diğeri Kanarya Adaları’nda yaşıyor ama her gün kendi dillerinde konuşmaya devam ediyorlar. Ancak Umeri’nin gelecek nesillere aktarılması gibi bir planları yok. Çünkü bu dili başkasıyla paylaşmanın, onun doğasına ters olacağını düşünüyorlar. Michael’ın dediğine göre bu dil, iki kişilik bir dünyaya ait.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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