26 Dil Biliyorlar: Dünyada Sadece İkisinin Konuşabildiği Dil Yaratan İkiz Kardeşler

Dünyada yaklaşık her iki ikizden biri, sadece kendi aralarında anlayabildikleri bir iletişim biçimi geliştiriyor. Bilim insanları buna 'kriptoglosi' ya da 'twin-speak' diyor. Ancak bu özel iletişim şekli genelde birkaç kelimeyle sınırlı kalıyor ve çocuklar büyüdükçe kaybolup gidiyor.

Youlden ikizleri içinse bu durum tam tersine işledi. Onlar bu dili geliştirdi, kelime dağarcığını büyüttü ve hatta zamanla yazılı hale getirip Latin alfabesiyle kullanılabilir bir forma dönüştürdü. Adını verdikleri bu dil ise Umeri.