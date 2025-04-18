26 Dil Biliyorlar: Dünyada Sadece İkisinin Konuşabildiği Dil Yaratan İkiz Kardeşler
İkizler arasında özel bir bağ olduğu hep söylenir, değil mi? Kimi zaman bu bağ öyle derin olur ki, kendi kelimelerini, kendi cümle yapılarını yaratırlar. Çocukken başlayan bu oyun gibi dil, çoğu zaman büyüyünce unutulur. Ama bazıları için öyle olmuyor. Michael ve Matthew Youlden’ın hikayesi de tam olarak böyle işte. Gelin bakalım...
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Çocuklukta başlayan gizli dil, zamanla bir yaşam tarzına dönüştü.
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Çevreleri, onların farklı dillere karşı erken yaşta ilgi duymalarını sağladı.
İkizler, bu dili hiçbir zaman sır saklamak için yaratmadıklarını özellikle vurguluyor.
Bugün 25 farklı dili konuşabilen Matthew ve Michael, Umeri’yi konuşmaya hala devam ediyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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