Steve Jobs’ın İş Görüşmelerinde Uyguladığı İlginç Bira Testi

Steve Jobs, önceden hazırlanmış ve ezberlenmiş cevapları hiç sevmezdi çünkü ona göre gerçek bir yetenek, standart sorulara verilen klişe cevaplarda değil, sohbetin doğal akışında kendini belli ederdi. İş görüşmelerini resmi ofis ortamından çıkarır, adayları yürüyüşe ya da bir şeyler içmeye davet ederdi.

Amacı onları rahatlatmak, kendileri gibi davranmalarını sağlamak ve bu sayede iş dışında nasıl biri olduklarını görmekti. Jobs’ın bir görüşmede sorduğu sorular arasında klasik olanlar da vardı 'En son ne zaman bir şey başardın?' gibi. Ama çoğu zaman, daha sıradan sorular da sorardı 'Geçen yaz ne yaptın?' gibi. Bu soruların hiçbirinde doğru ya da yanlış yoktu çünkü asıl hedef, adayın ne anlattığı değil, nasıl anlattığıydı.