Steve Jobs’ın İş Görüşmelerinde Uyguladığı İlginç Bira Testi
İş görüşmeleri genellikle stresli, resmi ve bolca ezberlenmiş cevaplarla doludur. Ancak Steve Jobs’ın dünyasında işler pek öyle yürümezdi. Onun amacı, karşısındaki kişinin gerçek karakterine ulaşmaktı. Bu yüzden ne takım elbise ne de masa başı sohbeti umursardı. Çünkü asıl kararını, 'Bu kişiyle bir bira içmek ister miydim?' sorusuna verdiği içgüdüsel yanıt belirliyordu.
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Steve Jobs’ın "bira testi" dediği şey aslında kılık değiştirmiş bir karakter analizi gibiydi.
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Jobs; çalışacağı insanları seçerken sadece zeki olmalarına değil, birlikte zaman geçirmek isteyeceği insanlar olmalarına da önem verirdi.
Apple’ın bugün geldiği nokta, belki de masada değil yürüyüşte başlayan sohbetlerin eseriydi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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