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Yaşam
Steve Jobs’ın İş Görüşmelerinde Uyguladığı İlginç Bira Testi

Steve Jobs’ın İş Görüşmelerinde Uyguladığı İlginç Bira Testi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 14:00

İş görüşmeleri genellikle stresli, resmi ve bolca ezberlenmiş cevaplarla doludur. Ancak Steve Jobs’ın dünyasında işler pek öyle yürümezdi. Onun amacı, karşısındaki kişinin gerçek karakterine ulaşmaktı. Bu yüzden ne takım elbise ne de masa başı sohbeti umursardı. Çünkü asıl kararını, 'Bu kişiyle bir bira içmek ister miydim?' sorusuna verdiği içgüdüsel yanıt belirliyordu.

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Steve Jobs’ın "bira testi" dediği şey aslında kılık değiştirmiş bir karakter analizi gibiydi.

Steve Jobs’ın "bira testi" dediği şey aslında kılık değiştirmiş bir karakter analizi gibiydi.

Steve Jobs, önceden hazırlanmış ve ezberlenmiş cevapları hiç sevmezdi çünkü ona göre gerçek bir yetenek, standart sorulara verilen klişe cevaplarda değil, sohbetin doğal akışında kendini belli ederdi. İş görüşmelerini resmi ofis ortamından çıkarır, adayları yürüyüşe ya da bir şeyler içmeye davet ederdi.

Amacı onları rahatlatmak, kendileri gibi davranmalarını sağlamak ve bu sayede iş dışında nasıl biri olduklarını görmekti. Jobs’ın bir görüşmede sorduğu sorular arasında klasik olanlar da vardı 'En son ne zaman bir şey başardın?' gibi. Ama çoğu zaman, daha sıradan sorular da sorardı 'Geçen yaz ne yaptın?' gibi. Bu soruların hiçbirinde doğru ya da yanlış yoktu çünkü asıl hedef, adayın ne anlattığı değil, nasıl anlattığıydı.

Jobs; çalışacağı insanları seçerken sadece zeki olmalarına değil, birlikte zaman geçirmek isteyeceği insanlar olmalarına da önem verirdi.

Jobs; çalışacağı insanları seçerken sadece zeki olmalarına değil, birlikte zaman geçirmek isteyeceği insanlar olmalarına da önem verirdi.

Kendisiyle birlikte yürüyüşe çıkan ya da bir kafede oturan bir aday, farkında olmadan o an bir sınavdan geçiyordu. Bu sınavda not yoktu, sorular hafifti ama testin sonucu ağırdı: Jobs, bu kişiyi yanında görmek istiyor muydu, istemiyor muydu? 

Bu değerlendirme, onun en önemli kıstasıydı çünkü Apple gibi bir vizyon şirketinde sadece yetenekli değil, aynı zamanda uyumlu ve tutkulu insanlara yer olmalıydı. Steve Jobs’ın sık sık dile getirdiği gibi, o yalnızca A-Takımı'ndan olanlarla çalışmak istiyordu.

Apple’ın bugün geldiği nokta, belki de masada değil yürüyüşte başlayan sohbetlerin eseriydi.

Apple’ın bugün geldiği nokta, belki de masada değil yürüyüşte başlayan sohbetlerin eseriydi.

Jobs’ın uyguladığı bu alışılmadık yöntem, ilk bakışta fazla rahat ya da kuralsız gibi görünebilir ama onun derdi, dışarıdan görünen değil içeride yatan potansiyeldi. Çünkü ona göre bir kişinin CV’sinde yazanlar değil, bir bardak biranın eşliğinde açılan sohbetler çok daha fazla şey anlatıyordu. Apple gibi teknoloji devinin arkasında, işte bu kadar insan odaklı ama bir o kadar da seçici bir vizyon vardı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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