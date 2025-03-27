Bill Gates Yapay Zekanın Kolay Kolay Ele Geçiremeyeceği 3 Mesleği Açıkladı

Bill Gates’e göre AI kod yazabiliyor ama hata ayıklamak, çözüm üretmek, sistemleri iyileştirmek gibi karmaşık süreçlerde hala insan zekasına ihtiyaç duyuyor. Yani evet, ChatGPT size bir kod bloğu çıkarabilir ama bu kodun ne işe yaradığını anlamak, nereye entegre edileceğini planlamak gibi kritik adımlar hala geliştiricilere bağlı.

Gates’in mesajı net: AI kendi kendini yazamaz, en azından şimdilik!