Bill Gates Yapay Zekanın Kolay Kolay Ele Geçiremeyeceği 3 Mesleği Açıkladı
Bill Gates Yapay Zekanın Kolay Kolay Ele Geçiremeyeceği 3 Mesleği Açıkladı
Yapay zeka yükseliyor ve bu durum pek çok kişi için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Otomasyonun artmasıyla birlikte 'Hangi meslekler yok olacak?' sorusu da gündemden düşmüyor. Ancak Bill Gates’e göre bazı meslekler için şimdilik korkacak bir şey yok. Ünlü iş insanı, konuk olduğu bir televizyon programında bu meslekleri açık açık sıraladı. Peki, Gates’e göre hangi alanlar yapay zekadan daha zeki kalmayı başarıyor?
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Yapay zekayı geliştiren insanlar yani yazılımcılar, bu teknolojiden en az etkilenecek gruplardan biri.
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Enerji sektörü de yapay zekaya kolayca teslim olamayacak kadar karmaşık ve değişken.
Tıp ve biyoloji gibi alanlar, yalnızca bilgiye değil sezgi, yaratıcılık ve eleştirel düşünmeye dayanıyor.
Bill Gates’e göre, bu üç meslek grubu şu an için güvende.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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