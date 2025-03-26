Dünyada Bir İlk: Avustralyalı Adam, Vücudunda Gerçek Kalp Olmadan Hastaneden Taburcu Edildi

Kalbinin hem sağ hem sol tarafı o kadar kötü durumdaydı ki, doktorlar başka bir seçenek kalmadığına karar verdi. Cesurca bir adım atarak BiVACOR adı verilen yapay kalbin vücuduna yerleştirilmesine gönüllü oldu.

Kasım ayında gerçekleşen altı saatlik bir ameliyatla, kalbinin yerine BiVACOR takıldı. Normalde bu tarz cihazlar sadece hastane ortamında test edilirken, adam tüm doktorları şaşırtarak şubat ayında cihazla birlikte hastaneden taburcu edildi. Hastaneye yakın bir yerde yaşamını sürdüren adam, normal bir hayat yaşadı. Mart ayında ise uygun bir donör kalp bulundu ve başarılı nakil gerçekleştirildi.