Dünyada Bir İlk: Avustralyalı Adam, Vücudunda Gerçek Kalp Olmadan Hastaneden Taburcu Edildi
Dünyada Bir İlk: Avustralyalı Adam, Vücudunda Gerçek Kalp Olmadan Hastaneden Taburcu Edildi
Gerçek bir kalbi olmadan yaşamak kulağa imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak Avustralya’da yaşayan 40’lı yaşlarındaki bir adam için bu, birkaç ay boyunca oldukça gerçekti. Titanyumdan üretilmiş yapay kalp, onun tüm kan dolaşımını yönetiyor ve vücudunu hayatta tutuyordu. Üstelik bunu sadece hastane yatağında değil, dış dünyada da başardı. Tıp dünyası bu gelişmeyle birlikte yepyeni bir döneme adım atmış olabilir.
İşte detaylar...
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New South Wales’te yaşayan adam, şiddetli kalp yetmezliği yaşıyordu.
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Bu yapay kalbin ismi: BiVACOR.
Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olan cihaz, dışarıdan takılı bir güç kaynağı ile çalışıyor.
Bugüne kadar BiVACOR, dünya genelinde sadece altı kişiye takıldı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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