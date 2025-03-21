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Araştırmalara Göre Tuvalet Alışkanlığınız Sağlığınız Hakkında Çok Şey Söylüyor

Araştırmalara Göre Tuvalet Alışkanlığınız Sağlığınız Hakkında Çok Şey Söylüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 14:17

Tuvalet alışkanlıkları, genellikle üzerinde çok fazla düşünmediğimiz bir konu olabilir. Ancak bilim insanları, ne sıklıkla tuvalete çıktığımızın sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Bağırsak hareketlerimizin düzeni, vücudumuzdaki toksin seviyelerinden iltihaplanmaya kadar pek çok sağlık göstergesiyle bağlantılı.

Peki araştırmalar başka ne diyor? Bakalım...

Kaynak

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Bağırsak hareketlerinin sağlıkla bağlantısı nasıl keşfedildi?

Bağırsak hareketlerinin sağlıkla bağlantısı nasıl keşfedildi?

Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bağırsak hareketleri ile sağlık arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için 1.400 sağlıklı yetişkinin bağırsak alışkanlıklarını ve biyolojik verilerini analiz etti. 

Katılımcılar, dışkı ve kan örnekleri sağlarken aynı zamanda diyet, yaşam tarzı ve genel sağlık durumları hakkında detaylı anketler doldurdu. Araştırmacılar, bağırsak hareketi sıklığını dört ana gruba ayırdı:

  • Kabızlık çekenler (haftada bir veya iki kez tuvalete gidenler)

  • Düşük normal aralıkta olanlar (haftada üç ila altı kez tuvalete gidenler)

  • Yüksek normal aralıkta olanlar (günde bir ila üç kez tuvalete gidenler)

  • İshal sorunu yaşayanlar

Sonuçlara göre, "altın oran" olarak adlandırılan ideal bağırsak hareketi sıklığı günde bir ila iki kez tuvalete gitmek olarak belirlendi.

Sonuçlara göre, "altın oran" olarak adlandırılan ideal bağırsak hareketi sıklığı günde bir ila iki kez tuvalete gitmek olarak belirlendi.

Araştırmacılar; bu aralıkta olan kişilerin daha düşük toksin seviyelerine, daha sağlıklı bağırsak bakterilerine ve daha iyi genel sağlık göstergelerine sahip olduğunu keşfetti.

Araştırmaya göre, bağırsak hareketleri çok seyrek olan kişilerde kan dolaşımındaki toksin seviyeleri belirgin şekilde yükseliyor. Bunun nedeni, bağırsaklarda uzun süre kalan dışkının, yararlı lifleri tüketen mikroplar yerine proteinleri fermente ederek zararlı toksinler üretmeye başlaması.

Bilim insanları özellikle p-cresol sülfat ve indoksil sülfat adlı iki toksinin kabız bireylerde yükseldiğini tespit etti.

Bilim insanları özellikle p-cresol sülfat ve indoksil sülfat adlı iki toksinin kabız bireylerde yükseldiğini tespit etti.

Bu maddeler böbrekler için büyük bir yük oluşturuyor ve uzun vadede böbrek sağlığını tehdit edebiliyor. Araştırmayı yürüten Sean Gibbons, 'Sağlıklı bireylerde bile kabızlık olduğunda bu toksinlerin arttığını gözlemledik. Bu da bağırsak hareketlerini düzenlemenin önemini ortaya koyuyor.' diyor.

Öte yandan, bağırsak hareketleri aşırı sık olan bireylerde farklı bir sorun tespit edildi. Sürekli ishal yaşayan kişilerde karaciğer enzimlerinde artış ve iltihaplanma belirtileri görüldü.

Bunun nedeni, vücudun safra asitlerini geri ememeden atması.

Bunun nedeni, vücudun safra asitlerini geri ememeden atması.

Normalde, karaciğer tarafından üretilen safra asitleri, yağların sindirilmesine yardımcı olmak için bağırsaklarda dolaşır ve daha sonra geri emilir. Ancak sık bağırsak hareketleriyle vücut bu önemli bileşenleri kaybediyor ve karaciğer gereksiz yere ekstra yük altında kalıyor.

Araştırmaya göre, daha düzenli bağırsak hareketlerine sahip olan bireyler bazı ortak yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına sahip. En belirgin farklardan biri, daha fazla meyve ve sebze tüketimi. 

Lif açısından zengin besinler, bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek sağlıklı bir bağırsak ritmi oluşturmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivitenin de sindirim sistemini desteklediği belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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