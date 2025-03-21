Araştırmalara Göre Tuvalet Alışkanlığınız Sağlığınız Hakkında Çok Şey Söylüyor
Araştırmalara Göre Tuvalet Alışkanlığınız Sağlığınız Hakkında Çok Şey Söylüyor
Tuvalet alışkanlıkları, genellikle üzerinde çok fazla düşünmediğimiz bir konu olabilir. Ancak bilim insanları, ne sıklıkla tuvalete çıktığımızın sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Bağırsak hareketlerimizin düzeni, vücudumuzdaki toksin seviyelerinden iltihaplanmaya kadar pek çok sağlık göstergesiyle bağlantılı.
Peki araştırmalar başka ne diyor? Bakalım...
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Bağırsak hareketlerinin sağlıkla bağlantısı nasıl keşfedildi?
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Sonuçlara göre, "altın oran" olarak adlandırılan ideal bağırsak hareketi sıklığı günde bir ila iki kez tuvalete gitmek olarak belirlendi.
Bilim insanları özellikle p-cresol sülfat ve indoksil sülfat adlı iki toksinin kabız bireylerde yükseldiğini tespit etti.
Bunun nedeni, vücudun safra asitlerini geri ememeden atması.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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