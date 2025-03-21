Araştırmalara Göre Tuvalet Alışkanlığınız Sağlığınız Hakkında Çok Şey Söylüyor

Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bağırsak hareketleri ile sağlık arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için 1.400 sağlıklı yetişkinin bağırsak alışkanlıklarını ve biyolojik verilerini analiz etti.

Katılımcılar, dışkı ve kan örnekleri sağlarken aynı zamanda diyet, yaşam tarzı ve genel sağlık durumları hakkında detaylı anketler doldurdu. Araştırmacılar, bağırsak hareketi sıklığını dört ana gruba ayırdı: