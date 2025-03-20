Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları
Yasalar genellikle düzeni sağlamak ve toplumu korumak için oluşturulur ancak bazen öyle tuhaf kurallar ortaya çıkar ki insan 'Bu nasıl bir yasa olabilir?' diye düşünmeden edemez. ABD, eyalet bazlı yasalarıyla bu konuda kesinlikle başı çekiyor. Çay fincanında şarap içmenin yasak olduğu bir yer var desek inanır mıydınız? Peki ya bir eyalette, cenazede üçten fazla sandviç yemenin suç olduğunu söylesek? İşte tarihin garip dönemlerinden miras kalan, kimsenin neden yürürlükte kaldığını tam olarak bilmediği ama hala geçerli olan en garip, komik ve inanılmaz Amerikan yasaları!
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1. Kansas’ta Çay Fincanında Şarap İçmek Yasak!
2. Maine’de 14 Ocak’tan Sonra Noel Süsleri Asılı Kalırsa Suç İşlemiş Sayılırsınız!
3. Arkansas’ta Eyaletin İsmini Yanlış Telaffuz Etmek Yasa Dışı!
4. California’da Kadınlar, Ev Kıyafetiyle Araba Kullanamaz!
5. Colorado’da Verandada Kanepe Tutmak Suç!
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6. Florida’da Bekar Kadınların Pazar Günü Paraşütle Atlaması Yasak!
7. Louisiana’da Cenazede Üçten Fazla Sandviç Yiyemezsiniz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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