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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 17:14

Yasalar genellikle düzeni sağlamak ve toplumu korumak için oluşturulur ancak bazen öyle tuhaf kurallar ortaya çıkar ki insan 'Bu nasıl bir yasa olabilir?' diye düşünmeden edemez. ABD, eyalet bazlı yasalarıyla bu konuda kesinlikle başı çekiyor. Çay fincanında şarap içmenin yasak olduğu bir yer var desek inanır mıydınız? Peki ya bir eyalette, cenazede üçten fazla sandviç yemenin suç olduğunu söylesek? İşte tarihin garip dönemlerinden miras kalan, kimsenin neden yürürlükte kaldığını tam olarak bilmediği ama hala geçerli olan en garip, komik ve inanılmaz Amerikan yasaları!

Kaynak 1, Kaynak 2

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1. Kansas’ta Çay Fincanında Şarap İçmek Yasak!

1. Kansas’ta Çay Fincanında Şarap İçmek Yasak!

Kansas’ta alkol tüketimini kontrol altına almak adına çay fincanında şarap içmek yasaklanmış durumda. Bu yasa, muhtemelen Alkol Yasağı Dönemi’nden (Prohibition Era) kalma bir düzenleme. Yetkililer, çay fincanlarının alkolü saklamaya yardımcı olabileceğini düşündüğünden böyle bir kısıtlama getirmiş olabilir. Yani Kansas’ta bir restoranda şarabınızı çay fincanıyla içmeye kalkarsanız yasaları çiğnemiş oluyorsunuz!

2. Maine’de 14 Ocak’tan Sonra Noel Süsleri Asılı Kalırsa Suç İşlemiş Sayılırsınız!

2. Maine’de 14 Ocak’tan Sonra Noel Süsleri Asılı Kalırsa Suç İşlemiş Sayılırsınız!

Yeni yıl ruhunu biraz fazla uzun süre yaşamak istiyorsanız, Maine eyaletinde fazla ileri gitmemeye dikkat etmelisiniz. Burada yasaya göre, 14 Ocak’tan sonra hala Noel süsleri asılı duruyorsa yasaları ihlal etmiş oluyorsunuz. Bunun nedeni, muhtemelen şehir estetiğini korumak ve mahallelerin düzenli kalmasını sağlamak. Ancak evinin önüne Mart ayında bile Noel ışıkları koyanları gördüğümüzde, belki de bu yasanın çok da mantıksız olmadığını düşünebiliriz!

3. Arkansas’ta Eyaletin İsmini Yanlış Telaffuz Etmek Yasa Dışı!

3. Arkansas’ta Eyaletin İsmini Yanlış Telaffuz Etmek Yasa Dışı!

Yanlış kelime telaffuzu sizi hiçbir yerde suçlu yapmaz ama Arkansas’ta işler biraz farklı! 1881’de çıkarılan yasaya göre, eyaletin adının doğru telaffuzu 'AR-kan-saw' olmalı, 'AR-kan-sas' değil. Yani eğer Arkansas’taysanız ve yanlış telaffuz ederseniz, teknik olarak yasa dışı sayılabilir. Tabii ki günümüzde yetkililer bu yasayı pek de ciddiye almıyor ancak yine de dikkatli olmakta fayda var!

4. California’da Kadınlar, Ev Kıyafetiyle Araba Kullanamaz!

Günümüz dünyasında oldukça eski moda görünen yasa, kadınların sabahlık veya ev kıyafetiyle araba kullanmasını yasaklıyor. Muhtemelen geçmişte toplumun ‘uygun’ giyim anlayışından kaynaklanan bir düzenlemeydi. Ancak günümüzde spor kıyafetlerle, hatta pijamalarla dışarı çıkmak oldukça yaygın olduğu için bu yasa pek uygulanmıyor. Yine de yasal olarak hala geçerli olması, tarihte kadınların kıyafetleri konusunda ne kadar fazla düzenleme yapıldığına ilginç bir örnek!

5. Colorado’da Verandada Kanepe Tutmak Suç!

5. Colorado’da Verandada Kanepe Tutmak Suç!

ABD’deki bazı yasalar gerçekten de görünüşe dayalı düzenlemeler içeriyor. Colorado’da, özellikle üniversite bölgelerinde verandalara konulan kanepeler yasaklanmış durumda. Bunun nedeni ise yangın riski, haşere sorunu ve mahalle estetiği. Geçmişte bu tür mobilyalar yüzünden çıkan yangınlardan sonra yetkililer, veranda kanepelerini tamamen yasaklama kararı aldı. Yani eğer Colorado’da yaşıyorsanız ve verandanıza eski bir kanepe koymayı planlıyorsanız, bunu iki kere düşünmenizde fayda var!

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6. Florida’da Bekar Kadınların Pazar Günü Paraşütle Atlaması Yasak!

Florida’nın en garip yasalarından biri, bekar kadınların Pazar günü paraşütle atlamasını yasaklıyor. Yasanın geçmişi kesin olarak bilinmese de geleneksel değerlerin korunması amacıyla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Günümüzde böyle bir yasa ne kadar ciddiye alınıyor bilinmez...

7. Louisiana’da Cenazede Üçten Fazla Sandviç Yiyemezsiniz!

7. Louisiana’da Cenazede Üçten Fazla Sandviç Yiyemezsiniz!

Buradaki yasaya göre, cenaze sırasında üçten fazla sandviç yerseniz yasaları çiğnemiş oluyorsunuz. Bu kuralın amacı, muhtemelen cenazelerde aşırıya kaçılmaması ve törensel ciddiyetin korunması. Ancak bu kadar spesifik bir yasayı kim uygulamaya kalkışır, işte orası tartışmalı!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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