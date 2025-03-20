Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip Amerikan Yasaları

Yasalar genellikle düzeni sağlamak ve toplumu korumak için oluşturulur ancak bazen öyle tuhaf kurallar ortaya çıkar ki insan 'Bu nasıl bir yasa olabilir?' diye düşünmeden edemez. ABD, eyalet bazlı yasalarıyla bu konuda kesinlikle başı çekiyor. Çay fincanında şarap içmenin yasak olduğu bir yer var desek inanır mıydınız? Peki ya bir eyalette, cenazede üçten fazla sandviç yemenin suç olduğunu söylesek? İşte tarihin garip dönemlerinden miras kalan, kimsenin neden yürürlükte kaldığını tam olarak bilmediği ama hala geçerli olan en garip, komik ve inanılmaz Amerikan yasaları!

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