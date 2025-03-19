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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 23:02

Hepimizin gözlerine iki kez bakmak zorunda kaldığı fotoğraflar olmuştur. İlk bakışta sıradan gibi görünen ama biraz dikkat edince akıl oyunları oynayan bu kareler, perspektifin ne kadar yanıltıcı olabileceğini kanıtlıyor. İnternette, özellikle sosyal medyada bu tür optik illüzyonlara sıkça rastlamak mümkün. Kullanıcılar, zihinleri karıştıran ve gerçeği sorgulatan fotoğrafları paylaşarak takipçilerini şaşkına çeviriyor. İşte gördüğünüzde 'Bu nasıl mümkün olabilir?' diyeceğiniz, perspektifin oyunlarına maruz kalmış en kafa karıştırıcı fotoğraflar! 

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1. Cuk oturmuş!

1. Cuk oturmuş!

2. Dünyam altüst oldu şakası yapılırdı şimdi...

2. Dünyam altüst oldu şakası yapılırdı şimdi...

3. Korkunç diyebilir miyiz biraz?

3. Korkunç diyebilir miyiz biraz?

4. Fotoğrafı hala anlamlandıramadık!

4. Fotoğrafı hala anlamlandıramadık!

5. İlk bakışta anlayabilene helal olsun! 😂

5. İlk bakışta anlayabilene helal olsun! 😂
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6. Çok talihsiz bir perspektif olmuş sanki 😂

6. Çok talihsiz bir perspektif olmuş sanki 😂

7. Kediler uzaylı olduğu için hiç mi hiç şaşırmadık.

7. Kediler uzaylı olduğu için hiç mi hiç şaşırmadık.

8. Orası bi' yol mu yoksa beton mu atılmış?

8. Orası bi' yol mu yoksa beton mu atılmış?

9. 2 saat bacağı aramadık desek yalan olur...

9. 2 saat bacağı aramadık desek yalan olur...

10. En iyisini de en sona sakladık! 😂

10. En iyisini de en sona sakladık! 😂

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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