Hamburgerlerden SUV’lere: Amerika’da Neden Her Şey Devasa?

Günümüzde, ortalama bir Amerikan evi 50 yıl öncesine göre iki kat daha büyük olmasına rağmen, içinde yaşayan kişi sayısı neredeyse yarıya düştü. Küçük ve işlevsel evlerden, geniş odalarla dolu lüks yapılara geçiş, tüketim kültürünün bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Büyük evlere sahip olmak, kişinin maddi başarısını gösteren bir simge olarak kabul edilirken, devasa mutfaklar ve geniş oturma odaları artık birer ihtiyaçtan çok, statü göstergesi haline geldi. Fakat bu büyük evler daha fazla enerji tüketiyor, daha fazla inşaat malzemesi gerektiriyor ve çevresel etkileri de küçümsenemeyecek kadar büyük.