Hamburgerlerden SUV’lere: Amerika’da Neden Her Şey Devasa?
Hamburgerlerden SUV’lere: Amerika’da Neden Her Şey Devasa?
Amerika'yı ziyaret ettiğinizde sizi ilk şaşırtan şeylerden biri, her şeyin normalden daha büyük olmasıdır. Restoranlarda önüze gelen yemek porsiyonları neredeyse iki kişilik gibidir, yollar neredeyse dört şeritli bir otoyola sığacak kadar geniştir ve süpermarketlerde satılan içeceklerin boyutu kova büyüklüğünde olabilir. Sadece binalar ve eşyalar değil, spor stadyumları, ibadet yerleri ve alışveriş merkezleri de olağanüstü büyüklükte. Peki, Amerikalılar neden her şeyin devasa olmasını tercih ediyor?
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Amerika'nın büyük olana duyduğu ilginin kökeni, ülkenin geniş toprakları ve "Manifest Destiny" anlayışına dayanıyor.
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Evlerin büyüklüğü Amerika'daki geniş alanlarla doğrudan bağlantılı.
Yemek kültürü de Amerika’nın büyük takıntısını en açık şekilde gözler önüne seren unsurlardan biri.
Trafikteki araçların boyutu da bu büyüklük kültürünün bir yansıması.
Peki, büyüklük tutkusu her zaman kötü mü? Aslında her şeyin büyük olması bazı avantajlar da sağlıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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