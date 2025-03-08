ABD'de İnsanlar Neden İki Adımlık Yere Bile Arabayla Gidiyor?

Yapılan araştırmalara göre ortalama bir Amerikalı, bir İngiliz’in yaptığı yürüyüşün yarısından bile azını yapıyor. Üstelik her yürüyüşte ölüm riski Avrupa’daki benzer mesafelere kıyasla altı kat daha fazla.

Büyük farkın en önemli nedenlerinden biri, şehirlerin tamamen otomobiller için tasarlanmış olması. Geniş yollar, uzun mesafeler ve yürüyüş dostu olmayan kaldırımlar, insanları ister istemez araç kullanmaya teşvik ediyor.