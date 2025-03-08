ABD'de İnsanlar Neden İki Adımlık Yere Bile Arabayla Gidiyor?
ABD'de İnsanlar Neden İki Adımlık Yere Bile Arabayla Gidiyor?
ABD’de birinin markete, kafeye ya da sadece birkaç blok ötedeki bir dükkana bile arabayla gitmesi garip mi geliyor? Aslında bu, ülkenin şehir planlaması ve ulaşım kültürü nedeniyle oldukça normal bir durum. Öyle ki ABD’de yürüyüş yapmak, Avrupa ülkelerine kıyasla hem daha tehlikeli hem de daha zahmetli. Peki ama neden? Gelin bakalım...
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ABD’de yürüyüş oranları, Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük.
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ABD’de şehir planlamacıları, genellikle “araba dostu” yollar yapmaya odaklanıyor.
1890’ların sonlarında ve 1900’lerin başlarında, Amerikan şehirlerinde yayalar sokakları diledikleri gibi kullanıyordu.
ABD’de yürüyüş yapmanın tehlikeli olmasının başlıca sebebi, trafik kazalarındaki yüksek ölüm oranları.
ABD’de şehirlerin bu kadar araba odaklı olmasının sebebi, imar yasaları ve şehir planlamasındaki hatalar.
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ABD’de insanlar iki adımlık yere bile arabayla gidiyorsa, bunun sebebi sadece “rahatlık” değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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