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Windows'un Fare İmleci Neden Simetrik Değil de Hafif Eğimli?

Windows'un Fare İmleci Neden Simetrik Değil de Hafif Eğimli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.03.2025 - 14:54

Fare imlecine her gün bakıyoruz ama onun neden eğik olduğunu pek sorgulamıyoruz, değil mi? Aslında ilk başta dikey bir ok olarak tasarlanmıştı! Ancak zaman içinde fark edildi ki bu tasarım ekranda neredeyse kayboluyordu. Çözüm olarak küçük bir eğim eklendi ve bu minik değişiklik, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiledi. Peki, bu kararın arkasında tam olarak ne vardı ve neden hala değişmedi?

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İlk fare imleci aslında dikti.

İlk fare imleci aslında dikti.

Mouse’un mucidi Douglas Englebart, 1981 yılında ilk fare imlecini tasarladığında, onun tıpkı bir ok gibi yukarı doğru dümdüz bir şekilde görünmesini istemişti. O dönemde ekranlarda kullanılan grafikler oldukça basitti ve bir ok işareti oluşturmak için kullanılan pikseller sınırlıydı. 

Ancak çok geçmeden büyük bir sorun ortaya çıktı. Ekrandaki diğer dikey çizgilerle neredeyse birebir aynı görünen bu imleç, fark edilmesi neredeyse imkânsız bir hale geliyordu.

Bu noktada geliştiriciler çözüm üretmek zorundaydı.

Bu noktada geliştiriciler çözüm üretmek zorundaydı.

Mevcut ekranların düşük çözünürlüğü, dik bir oku net bir şekilde ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. İşte tam da bu yüzden, bir dizi testin ardından imlecin sola doğru 45 derece eğimli olması kararlaştırıldı. Küçük bir değişiklik gibi görünse de kullanıcı deneyimi açısından büyük bir fark yaratıyordu.

İlk olarak, eğimli tasarım sayesinde imleç ekrandaki diğer çizgilerden hemen ayrışıyordu.

İlk olarak, eğimli tasarım sayesinde imleç ekrandaki diğer çizgilerden hemen ayrışıyordu.

O dönemin ekranlarında her şey piksellerle oluşturulduğundan, düz bir ok kolayca kaybolabiliyordu. Ancak eğimli bir tasarım, diğerlerinden farklı olduğu için hemen dikkat çekiyordu.

İkinci olarak, bu tasarım bir işaret parmağının bir şeye gösterme şekline daha çok benziyordu. İnsanlar bir noktayı işaret ederken parmaklarını tam dik değil, hafif eğimli tutarlar. Fare imlecinin bu açıyla hizalanması, kullanıcılara doğal ve sezgisel bir deneyim sundu.

Üçüncü olarak ise tıklama noktasının daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Eski ekranlarda pikseller büyük ve kare kareydi. Düz bir imleç kullanıldığında, tam olarak hangi noktanın tıklanacağı belirsizdi. Ancak eğimli tasarım, imlecin ucunu daha belirgin hale getirerek, tıklama hassasiyetini artırdı.

Bunların dışında, bu tasarımın okuma alışkanlıklarına da uygun olduğu düşünülüyor. Çoğu insan soldan sağa okuma alışkanlığına sahip olduğu için, imlecin bu yönde eğimli olması da gözleri yormayan, doğal bir görüntü sunuyordu.

Peki neden hala değişmedi?

Peki neden hala değişmedi?

Asıl sebep, bu tasarımın kullanıcılar tarafından artık içselleştirilmiş olması. Onlarca yıldır kullanılan standart, yeni bir tasarıma geçildiğinde kullanıcıların alışkanlıklarını bozabilir ve gereksiz bir karmaşıklık yaratabilirdi. Eğimli tasarım, zaman içinde bir standart haline geldi ve kimse artık sorgulamıyor bile.

Daha da ilginci, bu tasarımın günümüz bilgisayar sistemlerine adapte olmasının sebebi Apple ve Microsoft gibi devlerin onu benimsemiş olması. Steve Jobs, fare imlecinin eğimli versiyonunu Xerox’tan alarak Apple sistemlerine entegre etti. Ardından Bill Gates, Windows için aynı tasarımı kullanarak bugün bildiğimiz fare imlecinin kalıcı hale gelmesine sebep oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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