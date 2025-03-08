Windows'un Fare İmleci Neden Simetrik Değil de Hafif Eğimli?

Mouse’un mucidi Douglas Englebart, 1981 yılında ilk fare imlecini tasarladığında, onun tıpkı bir ok gibi yukarı doğru dümdüz bir şekilde görünmesini istemişti. O dönemde ekranlarda kullanılan grafikler oldukça basitti ve bir ok işareti oluşturmak için kullanılan pikseller sınırlıydı.

Ancak çok geçmeden büyük bir sorun ortaya çıktı. Ekrandaki diğer dikey çizgilerle neredeyse birebir aynı görünen bu imleç, fark edilmesi neredeyse imkânsız bir hale geliyordu.