Windows'un Fare İmleci Neden Simetrik Değil de Hafif Eğimli?
Windows'un Fare İmleci Neden Simetrik Değil de Hafif Eğimli?
Fare imlecine her gün bakıyoruz ama onun neden eğik olduğunu pek sorgulamıyoruz, değil mi? Aslında ilk başta dikey bir ok olarak tasarlanmıştı! Ancak zaman içinde fark edildi ki bu tasarım ekranda neredeyse kayboluyordu. Çözüm olarak küçük bir eğim eklendi ve bu minik değişiklik, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiledi. Peki, bu kararın arkasında tam olarak ne vardı ve neden hala değişmedi?
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İlk fare imleci aslında dikti.
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Bu noktada geliştiriciler çözüm üretmek zorundaydı.
İlk olarak, eğimli tasarım sayesinde imleç ekrandaki diğer çizgilerden hemen ayrışıyordu.
Üçüncü olarak ise tıklama noktasının daha iyi anlaşılmasını sağladı.
Peki neden hala değişmedi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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