Yeni Bir Telefon Aldığımızda Neden Artık Yanında Şarj ve Kulaklık Verilmiyor?

Yani hem şarj cihazı için ekstra ödeme yapılıyor, hem de toplam maliyet değişmiyor. Bazı kullanıcılar için bu durum çok büyük bir problem olmasa da özellikle ilk defa akıllı telefon alacak veya eski telefonlardan geçiş yapacak kişiler için ek bir masraf anlamına geliyor.