Yeni Bir Telefon Aldığımızda Neden Artık Yanında Şarj ve Kulaklık Verilmiyor?
Yeni Bir Telefon Aldığımızda Neden Artık Yanında Şarj ve Kulaklık Verilmiyor?
Yeni bir telefon aldığınızda kutusunu açmanın verdiği o heyecanı bilirsiniz. Ancak son yıllarda bir şeyler eksik değil mi? Eskiden kutulardan çıkan şarj aleti ve kulaklık artık kayıplara karıştı. Peki neden? Gerçekten söylenildiği gibi çevreyi koruma amaçlı mı yoksa kullanıcıların cebini hedef alan bir strateji mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarj aletlerini kutudan çıkarma furyası nasıl başladı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Apple’ın ardından Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi birçok marka da benzer bir karar aldı.
Şarj aletlerinin kutudan çıkarılması gerçekten bir sorun mu?
Telefon üreticileri, bu kararın elektronik atıkları azaltmak ve çevreyi korumak için alındığını söylüyor.
Eski adaptörler yeni hızlı şarj standartlarıyla uyumlu olmayabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu noktada "çevre dostu" söyleminin tam olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışmalı hale geliyor.
Üstelik markalar şarj adaptörlerini ayrı satmalarına rağmen, telefon fiyatlarını düşürmüş değiller.
Telefon kutularından şarj aleti ve kulaklık çıkarmamak, üreticilere maliyet avantajı sağlıyor.
Sorunun cevabı, tamamen bakış açınıza bağlı. Yorum sizin...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın