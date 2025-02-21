Denemesi Bedava! Samsung Telefonlarda *#0*# Yazınca Neden Köpek Fotoğrafı Çıkıyor?
Denemesi Bedava! Samsung Telefonlarda *#0*# Yazınca Neden Köpek Fotoğrafı Çıkıyor?
Samsung telefonlarda fark edilmesi neredeyse imkansız olan bir sürpriz gizli. Öyle ki bunu keşfetmek için telefonunuzun ayarlarında gezinmek bile yetmiyor. Özel bir kod girdiğinizde beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Üstelik bu görüntü, telefonunuzu ne zaman aldıysanız alın hala orada. Eğer merak ettiyseniz, işte tüm detaylar!
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Peki, bu gizli köpek fotoğrafı nerede saklı? Samsung telefonlarında “diagnostic mode” adı verilen bir teşhis modu bulunuyor.
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Bu kodu girdiğinizde telefon ekranında renk testleri, hoparlör denemeleri ve dokunmatik hassasiyet gibi birçok teknik seçenek beliriyor.
Gizli köpek fotoğrafını nasıl bulabilirsiniz?
Burada, farklı sensörleri test etmek için düğmeler var ancak en ilginç olanı "IMAGE TEST" butonu.
Butona bastığınız anda ekranda aniden bir chihuahua fotoğrafı beliriyor!
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İlk bakışta şaka gibi gelebilir ama bu, Samsung telefonların içine gizlenmiş bir test görüntüsü.
Peki ama bu fotoğrafın anlamı ne? Samsung, bu gizli görselin neden her telefonda yer aldığını hiçbir zaman açıklamadı.
Teknoloji dünyasında yıllardır var olan bu detay, sosyal medyada keşfedilene kadar fark edilmemişti.
Nasıl yapıldığını hala anlamadıysanız aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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