Denemesi Bedava! Samsung Telefonlarda *#0*# Yazınca Neden Köpek Fotoğrafı Çıkıyor?

Samsung telefonlarda fark edilmesi neredeyse imkansız olan bir sürpriz gizli. Öyle ki bunu keşfetmek için telefonunuzun ayarlarında gezinmek bile yetmiyor. Özel bir kod girdiğinizde beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Üstelik bu görüntü, telefonunuzu ne zaman aldıysanız alın hala orada. Eğer merak ettiyseniz, işte tüm detaylar!