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Denemesi Bedava! Samsung Telefonlarda *#0*# Yazınca Neden Köpek Fotoğrafı Çıkıyor?

Denemesi Bedava! Samsung Telefonlarda *#0*# Yazınca Neden Köpek Fotoğrafı Çıkıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 14:28

Samsung telefonlarda fark edilmesi neredeyse imkansız olan bir sürpriz gizli. Öyle ki bunu keşfetmek için telefonunuzun ayarlarında gezinmek bile yetmiyor. Özel bir kod girdiğinizde beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Üstelik bu görüntü, telefonunuzu ne zaman aldıysanız alın hala orada. Eğer merak ettiyseniz, işte tüm detaylar!

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Peki, bu gizli köpek fotoğrafı nerede saklı? Samsung telefonlarında “diagnostic mode” adı verilen bir teşhis modu bulunuyor.

Peki, bu gizli köpek fotoğrafı nerede saklı? Samsung telefonlarında “diagnostic mode” adı verilen bir teşhis modu bulunuyor.

Bu menü, telefonun farklı donanımlarını test etmek için kullanılan gizli bir sistem ekranı. Normal yollarla ulaşılamayan bu menüyü açmanın tek yolu, arama ekranına *#0*# kodunu yazmak.

Bu kodu girdiğinizde telefon ekranında renk testleri, hoparlör denemeleri ve dokunmatik hassasiyet gibi birçok teknik seçenek beliriyor.

Bu kodu girdiğinizde telefon ekranında renk testleri, hoparlör denemeleri ve dokunmatik hassasiyet gibi birçok teknik seçenek beliriyor.

Ancak asıl sürpriz, bu testlerin arasında gizli!

Gizli köpek fotoğrafını nasıl bulabilirsiniz?

Gizli köpek fotoğrafını nasıl bulabilirsiniz?

Kod ile açılan menüde 'SENSOR' seçeneğine dokunduğunuzda teknik verilerin bulunduğu bir sayfa açılıyor.

Burada, farklı sensörleri test etmek için düğmeler var ancak en ilginç olanı "IMAGE TEST" butonu.

Burada, farklı sensörleri test etmek için düğmeler var ancak en ilginç olanı "IMAGE TEST" butonu.
imgur.com

Butona bastığınız anda ekranda aniden bir chihuahua fotoğrafı beliriyor!

Butona bastığınız anda ekranda aniden bir chihuahua fotoğrafı beliriyor!
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İlk bakışta şaka gibi gelebilir ama bu, Samsung telefonların içine gizlenmiş bir test görüntüsü.

İlk bakışta şaka gibi gelebilir ama bu, Samsung telefonların içine gizlenmiş bir test görüntüsü.

Ancak neden özellikle bir köpek olduğu ise büyük bir soru işareti.

Peki ama bu fotoğrafın anlamı ne? Samsung, bu gizli görselin neden her telefonda yer aldığını hiçbir zaman açıklamadı.

Görüntünün düşük çözünürlüklü olması, test amaçlı kullanıldığını düşündürüyor. Ancak neden bir manzara ya da rastgele bir desen yerine küçük bir chihuahua fotoğrafı seçildiği bilinmiyor.

Teknoloji dünyasında yıllardır var olan bu detay, sosyal medyada keşfedilene kadar fark edilmemişti.

Artık biliyoruz ki hangi model olursa olsun, o köpek telefonunuzun içinde hala orada!

Nasıl yapıldığını hala anlamadıysanız aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz 👇🏻

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category/test-white Test
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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