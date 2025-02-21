Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden
Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden
Eskiden arabaların yanlarında gördüğümüz beyaz lastikler, bir dönemin en popüler tasarımlarından biriydi. Sadece şık bir görüntü sunmakla kalmıyor, üretim sürecinin doğal bir parçası olarak ortaya çıkıyordu. Ancak zamanla bu lastikler yerini tamamen siyah lastiklere bıraktı. Peki ama neden? Gelin bakalım.
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1900’lü yılların başlarında üretilen ilk otomobil lastikleri tamamen beyaz renkteydi.
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O dönem, Vogue Tire and Rubber Co. gibi firmalar bu lastikleri at arabaları ve lüks otomobiller için üretiyordu.
Zamanla bilim insanları, beyaz kauçuğun dayanıklılık konusunda yeterli olmadığını keşfetti.
Başlangıçta karbon siyahı yalnızca lastiklerin dış kısımlarına ekleniyordu, bu yüzden yan duvarlar beyaz kalmaya devam etti.
Bir diğer önemli neden ise üretim maliyetleriydi.
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Beyaz lastiklerin temizliği de büyük bir sorundu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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