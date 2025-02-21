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Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden

Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 12:25

Eskiden arabaların yanlarında gördüğümüz beyaz lastikler, bir dönemin en popüler tasarımlarından biriydi. Sadece şık bir görüntü sunmakla kalmıyor, üretim sürecinin doğal bir parçası olarak ortaya çıkıyordu. Ancak zamanla bu lastikler yerini tamamen siyah lastiklere bıraktı. Peki ama neden? Gelin bakalım.

Kaynak

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1900’lü yılların başlarında üretilen ilk otomobil lastikleri tamamen beyaz renkteydi.

1900’lü yılların başlarında üretilen ilk otomobil lastikleri tamamen beyaz renkteydi.

Bunun sebebi, lastik üretiminde kullanılan doğal kauçuğun içine eklenen çinko oksit gibi maddelerdi. Çinko oksit, lastiklerin aşınmasını yavaşlatıyor ve daha dayanıklı olmasını sağlıyordu.

O dönem, Vogue Tire and Rubber Co. gibi firmalar bu lastikleri at arabaları ve lüks otomobiller için üretiyordu.

O dönem, Vogue Tire and Rubber Co. gibi firmalar bu lastikleri at arabaları ve lüks otomobiller için üretiyordu.

Ancak bir süre sonra bu beyaz lastiklerin bazı ciddi sorunları olduğu fark edildi.

Zamanla bilim insanları, beyaz kauçuğun dayanıklılık konusunda yeterli olmadığını keşfetti.

Zamanla bilim insanları, beyaz kauçuğun dayanıklılık konusunda yeterli olmadığını keşfetti.

Daha uzun ömürlü lastikler üretmek için kauçuk karışımına karbon siyahı eklendi. Bu madde, lastiklerin sürtünmeye karşı daha dirençli olmasını sağladı ve ömrünü uzattı.

Başlangıçta karbon siyahı yalnızca lastiklerin dış kısımlarına ekleniyordu, bu yüzden yan duvarlar beyaz kalmaya devam etti.

Başlangıçta karbon siyahı yalnızca lastiklerin dış kısımlarına ekleniyordu, bu yüzden yan duvarlar beyaz kalmaya devam etti.

Ancak tamamen siyah lastiklerin hem daha sağlam hem de daha kullanışlı olduğu anlaşılınca üreticiler beyaz lastikleri terk etmeye başladı.

Bir diğer önemli neden ise üretim maliyetleriydi.

Bir diğer önemli neden ise üretim maliyetleriydi.

Beyaz lastiklerin rengini koruyabilmesi için özel kimyasallar kullanılmalıydı ve bu süreç oldukça pahalıydı. Ayrıca üretim esnasında yapılan hatalar nedeniyle birçok lastik hurdaya ayrılmak zorunda kalıyordu.

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Beyaz lastiklerin temizliği de büyük bir sorundu.

Beyaz lastiklerin temizliği de büyük bir sorundu.

Kir ve lekeleri hemen gösteren bu lastikler, sürekli olarak özel temizleyicilerle bakım gerektiriyordu. Siyah lastikler ise daha uzun ömürlüydü ve düzenli temizlik gerektirmediği için sürücüler için çok daha pratik bir seçenek haline geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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